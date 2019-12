“Sul trono” UeD | la notizia corre veloce Il pubblico non l’ha mai dimenticato e lui è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lasta rimbalzando da qualche ora e già i fan di Uomini e Donne non stanno più nella pelle. Si tratta del nuovo tronista, la scelta del quale potrebbe ricadere su una vecchia conoscenza. Sembrai infatti che sulla poltrona più bramata della televisione sia prossimo a sedersi Alessandro Basciano è stato la ‘non scelta’ di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. L’ormai ex tronita ha deciso di lasciare il programma insieme a Daniele Schiavon, con cui la relazione sembra procedere a gonfie vele. Una scelta arrivata all’improvviso e in modo inaspettato. A portarla a prendere immediatamente una decisione durante la puntata è stato proprio Alessandro, il quale aveva ormai notato la forte complicità che la legava al suo rivale. Ora Basciano sta cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, come lui stesso rivela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Continua dopo la ...

luca_dream : RT @toninog2: Lorenzo Vita: Schiaffo ad Europa ed élite: Bojo sul trono di Londra - CiavattaAlberto : Schiaffo ad Europa ed élite: Johnson sul trono di Londra - paoloigna1 : io prima di titolare in questo modo ci rifletterei bene perché @BorisJohnson è espressione dell'elite britannica e… -