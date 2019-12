Uccisa dall’ex amante del marito | il figlio piccolo della killer ha chiesto scusa alla

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lo scorso gennaio Chiara Alessandri aveva architettato un piano complesso e diabolico per uccidere quella che riteneva essere la sua rivale in amore, la moglie del suo ex: Stefania Crotti. Oggi, a un anno da quell’omicidio efferato e crudele, la famiglia di Stefania Crotti sta cercando di costruire un nuovo equilibrio per aiutare la piccola Martina, figlia di Stefania, a ricominciare. Chiara Alessandri, oggi, è in carcere, accusata di omicidio premeditato. Insieme a scuola, lui le haOggi, il caso vuole che la piccola Martina, di 8 anni, vada a scuola con uno dei figli di Chiara Alessandri. I due si conoscono e giocano insieme, e conoscono ciò che è accaduto alle loro due madri: entrambe, in un modo o nell’altro, non fanno più parteloro vita. A raccontarlo a Il Corriere di Bergamo è ildi Stefania: “Abbiamo capito che Martina sa ...

