Roxette e Pretty Woman | It Must Have Been Love | l' indimenticabile canzone del film

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019): It, l'deldel '90 con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere. "Deve essere stato amore", cantava Marie Fredriksson deinell'brano parte della colonna sonora di, It. Da tempo malata, Marie Fredriksson è morta il 9 dicembre scorso, e non potrà più intonare lache, assieme a "Oh," cantata da Roy Orbinson, ha accompagnato la pellicola cult anni '90 con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere. La stessadi cui, in onore della sua interprete, vi riproponiamo il video musicale. Il singolo del '90 - e riproposto poi nel '92 in un mix di performance live e registrata in studio, ...

SkyTG24 : Roxette in 5 canzoni, da The Look alla colonna sonora di Pretty Woman - ParamountItalia : Indimenticabile la sua voce nella colonna sonora di Pretty Woman, e non solo. Addio a #MarieFredriksson dei… - MariannaPrato : RT @ParamountItalia: Indimenticabile la sua voce nella colonna sonora di Pretty Woman, e non solo. Addio a #MarieFredriksson dei #Roxette.… -