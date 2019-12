Champions | l’Inter è fuori | il Barcellona versione Masia passa a San Siro 1-2

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non ci sarà la pallina dell’Inter lunedì prossimo, a Nyon, per gli accoppiamenti degli Ottavi di finale diLeague. I nerazzurri cadono 1-2 a Sancontro unrimaneggiato, ma non arrendevole e comunque pieno di qualità giovane. Ospiti avanti con CArles Perez (23′). Pari al 44′ di Lukaku, che nella ripresa si divora incredibilmente il 2-1. E a 5′ dalla fine è il neo entrato Ansu Fati a fissare, invece, l’1-2 definitivo. L’Inter chiude il girone al terzo posto, alle spalle del Borussia Dortmund che batte 2-1 lo Slavia Praga, e continuerà la sua avventura in Europa League. Conte, Ansa Il principe dellaGià a inizio match, nonostante la vis pugnace dell’Inter, trova scarso ingresso la teoria che spaccia ilin tono dimesso. Non ci sono Messi, rimasto a casa, e Piqué. Suarez è in panchina, giusto per ...

SkySport : ?? #ChampionsLeague ?? Il riscaldamento di #Lautaro e compagni ?? Si scalda l'atmosfera a San Siro ? ??… - tuttosport : L'#Inter di #Conte è fuori dalla #Champions: il web si scatena ?? - Eurosport_IT : PEREZ segna lo 0-1 per il Barcellona! L'Inter è sotto a San Siro... ?? #InterBarçaLIVE ? -