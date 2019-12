oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)lunedì 9 dicembre potrebbe essere presa unache rivoluzionerà il mondo dello sport nei prossimi anni. Il Comitato EsecutivoWADA, l’Agenzia Mondiale Anti Doping, si riunisce a Losanna (Svizzera) per l’ultimo meeting dell’anno e potrebbe decidere di escludere ladi Tokyoe anche dai Giochi Invernali di Pechino 2022. Evidente che l’estromissione di questa corazzata sportiva cambierebbe notevolmente gli scenari di qualsiasi disciplina e modificherebbe in maniera netta lo scacchiere a cinque cerchi. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha più volte condannato le azioni di alcuni personaggi russi che hanno effettuato delle falsificazioni sui documenti archiviati nel laboratorio antidoping di Mosca e proprio per questo motivo il rischio di una bandiera nera per tutta la Nazione è molto concreto. La Comissione di ...

OA_Sport : La Russia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi 2020? Oggi la decisione della WADA, tutti gli scenari - RadioItaliaIRIB : Russia avvisa la Nato: allontanatevi dal mio “cortile” o rischia guerra - pasha971 : L’alto -