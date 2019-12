LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 16-19 Haak risponde, peccato per l’Imoco ha avuto la palla del -1. 16-18 EGONU PASSA SOPRA, SI TORNA A -2! 15-18 Primo tempo prepotente di Folie. 14-18 Gabi porta le sue a +4, la ricezione delle Pantere è troppo imprecisa. 14-17 Primo tempo a segno per Rasic. 14-16 Sorokaite entra al servizio. 14-16 Bravissima Sylla a sporcare sulle mani di Haak. 13-16 Pipe di Gabi, il muro non riesce ad essere invadente. 13-15 Fortunatamente Karakurt sbaglia da posto quattro. 12-15 Hill vanifica due difese spettacolari di Sylla. 12-14 Sparacchia fuori Gunes dai nove metri. 11-14 Karakurt trova un tocco millimetrico. 11-13 Si insacca l’attacco di Hill. 10-13 Haak spedisce le sue a +3, bisogna reagire. 10-12 Ognjenovic di prima intenzione trova ...

