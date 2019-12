Borsa Italiana Oggi Juventus a +2 | 7% | Banco Bpm a +2 | 3% | 4 dicembre 2019

ilsussidiario

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale beneBpm e. Male invece Nexi e A2A

powersoft_audio : Nell'intervista apparsa sul sito di Borsa Italiana, Luca Lastrucci parla di innovazione, crescita e futuro in Power… - pietromit : PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020 presentata a Milano il 3 dicembre nel salone della Borsa di Milano. Pre… - blu_chip : Diario di borsa Italiana: 'Il fondo salvastati? È un fondo . Come se fosse un grande condominio per spese straordi… -