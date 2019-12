Max Verstappen F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Abbiamo fatto il massimo | contento di essere terzo

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Contento per la prima fila - oggi era il miglior risultato possibile” : Max Verstappen ha fatto il suo nel corso del sabato di Yas Marina (clicca qui per la cronaca), precedendo entrambe le Ferrari e guadagnandosi un’importante seconda casella in griglia di partenza nel Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche odierne alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Possiamo migliorare - ma le Mercedes sembrano imprendibili” : Max Verstappen conclude un venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno con un quinto posto abbastanza interlocutorio ma, soprattutto, a 551 millesimi dal leader Valtteri Bottas. Un margine non certo da sottovalutare. L’olandese ha capito sin dai primi metri della sua giornata sul circuito di Yas Marina che la sua Red Bull non sarebbe stata pronta a dominare la scena come successo ad Interlagos, ma il numero 33 svela che il ...

Formula 1 - Helmut Marko ottimista sul rinnovo di Max Verstappen : “le probabilità che resti sono alte” : Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come siano alte le possibilità di un rinnovo di Max Verstappen con il team di Milton Keynes La line-up per il 2020 è già definita, sarà Alexander Albon a far coppia con Max Verstappen dopo essere riuscito a difendere il sedile dagli attacchi di Gasly e Kvyat. Photo4/LaPresse Per quanto riguarda il 2021 però la situazione è tutt’altro che chiara, considerando il fatto che molti big ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Stagione promettente - il prossimo anno voglio lottare per il Mondiale” : Max Verstappen si presenta con grandi motivazioni al GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Yas Marina. L’olandese è reduce dalla bellissima vittoria nel GP del Brasile e andrà a caccia di un nuovo successo al volante della Red Bull, l’obiettivo non è soltanto il trionfo parziale negli Emirati Arabi Uniti ma anche il terzo posto nella classifica finale del Mondiale piloti. Il ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : è Max Verstappen il vero anti-Mercedes? Il motore Honda fa sognare la Red Bull in vista del 2020 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 è ormai agli sgoccioli con l’ultimo appuntamento stagionale previsto nel weekend ad Abu Dhabi, ma la testa degli addetti ai lavori e degli appassionati è già rivolta al 2020 cercando di immaginare chi potrà contrastare l’egemonia della Mercedes e di Lewis Hamilton. La casa di Stoccarda ha sbaragliato la concorrenza da quando nel 2014 è cominciata l’era delle power-unit, conquistando la bellezza di ...

F1 - Max Verstappen su Fernando Alonso : “Potrebbe giocarsela con i migliori con una macchina competitiva” : Fernando Alonso per via diretta o indiretta fa sempre parlare di sé. Lo spagnolo, due volte campione del mondo e ritiratosi dal Mondiale di F1 l’anno passato, si sta preparando in vista di altre competizioni: una su tutte la Dakar 2020. L’iberico, desideroso di sperimentare sempre format nuovi nel Motorsport, ha voglia di nuove emozioni, dopo che il Circus non gli aveva regalato troppe soddisfazioni per le oggettive deficienze della ...

Formula 1 - Max Verstappen risponde agli elogi di Alonso : parole al miele all’indirizzo dello spagnolo : Il pilota olandese ha risposto ai complimenti di Alonso, considerandolo uno dei migliori piloti che esistano I primi complimenti erano arrivati da Fernando Alonso, che aveva elogiato il modo di guidare di Max Verstappen, aggressivo e spettacolare come pochi. Lapresse parole che il pilota della Red Bull ha gradito eccome, rispondendo per le rime allo spagnolo, intervenendo i microfoni della versione spagnola di Auto Bild: “per me ...

F1 - Max Verstappen : “Se Alonso tornasse potrebbe lottare per il Mondiale. Mi dispiace non averlo sfidato più a lungo” : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, l’olandese si è imposto nella penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena nel weekend a Interlagos e ha così conquistato l’ottavo successo in carriera. Fine settimana davvero strepitoso per l’alfiere della Red Bull che è scattato dalla pole position e che è poi riuscito anche a superare Lewis Hamilton con una bellissima manovra alla prima chicane dopo la prima girandola dei ...

Formula 1 - Max Verstappen non sta nella pelle : “è stata una gara folle - grandioso riuscire a vincerla” : Il pilota olandese ha commentato il successo ottenuto in Brasile, l’ottavo in carriera in Formula 1 Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, il pilota olandese trionfa in Brasile al termine di una gara pazzesca, precedendo sul traguardo Pierre Gasly e Lewis Hamilton, poi penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon. Photo4/LaPresse Il driver della Red Bull non sta nella pelle nel post gara, godendosi ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Non ero imbattibile - incredibile vincere così” : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile 2019 di F1. Una corsa emozionante e ricchissima di colpi di scena, dove la prima posizione è cambiata spesso anche in virtù di un range di strategie davvero ampio che ha permesso una differenziazione estrema. L’olandese con questo risultato è tornato in terza posizione nel Mondiale, scavalcando entrambe le Ferrari, ma ciò che importa è solo la vittoria: “Non ero imbattibile, anche ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

VIDEO La grande pole di Max Verstappen ad Interlagos : riviviamo le immagini del grande giro dell’olandese : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Brasile 2019 : Max Verstappen in pole davanti a Vettel e Hamilton - Leclerc partirà 14° : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...