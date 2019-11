Fiorentina | Terzic dopo l’aggressione | “Sto bene | grazie a tutti”

Fiorentina - paura per Terzic : tentato rapimento in Serbia [DETTAGLI] : La polizia serba ha arrestato due persone che la notte scorsa a Belgrado hanno tentato di rapire il calciatore Aleksa Terzic , in forza alla Fiorentina , titolare della nazionale serba Under 21. Come riferiscono i media, intorno alle 3 nel quartiere residenziale di Novi Beograd una Audi ha speronato la Bmw del giovane calciatore, che era da solo alla guida. Quando Terzic è uscito dall’auto i due hanno cercato di neutralizzarlo e di ...

Fiorentina - paura per Aleksa Terzic in Serbia : il calciatore sfugge ad un tentativo di rapimento : Il calciatore Aleksa Terzic, terzino della Fiorentina, è riuscito a sottrarsi ad un tentativo di rapimento in Serbia: tanta paura per il giovane impegnato con la nazionale U21 Momenti di grande paura per Aleksa Terzic che la notte scorsa è riuscito a sottrarsi ad un tentativo di rapimento ai suoi danni. Impegnato con l’under 21 della Serbia in quel di Belgrado, il calciatore si è visto speronare da una macchina nel quartere di Novi ...