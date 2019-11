Aerospace & Defense Meetings | il 26 e 27 novembre “decolla” la due giorni dedicata

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il 26 e il 272019 l’Oval Lingotto di Torino apre le porte alla 7° edizione degli, l’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa in Italia che rappresenta l’occasione per costruire relazioni di business e sviluppare nuovi progetti con imprese provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa, che vede la collaborazione della Camera di commercio di Torino, rientra tra le attività della Regione Piemonte a sostegno dell’internazionalizzazione del settore tra cui il Progetto Integrato di Filiera e le azioni di attrazione investimenti gestiti da Ceipiemonte. La business convention è organizzata ogni due anni a Torino in alternanza con l’Aeromart di Tolosa da ABE BCI, leader mondiale nell’organizzazione di incontri d’affari per il settore aerospazio e difesa, con la collaborazione di Ceipiemonte. Con più di ...

POMPILI_F : Massimo Ghione AERO Vodochody AEROSPACE a.s. - PaoloTrombin : RT @avionews: AVIONEWS sarà presente all'evento (26-27 novembre a Torino) - VIDEO - avionews : AVIONEWS sarà presente all'evento (26-27 novembre a Torino) - VIDEO -