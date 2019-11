Borsa | Euronext prepara l' offerta Allo studio il listino mondiale Pmi

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 19 novembre 2019)valuta se procedere o meno a un rilancio su Bme, il gestore deldi Madrid su cui la svizzera Six ha avanzato ieri un'da 2,8 miliardi. L'alternativa, che sembra farsi sempre più concreta col passare delle ore, è un'da 2 miliardi a Lse Group per le attività diItaliana Spa. Ad attrarre il gestore francese è in particolare il programma Elite e più in generale la possibilità di dar vita alla principaleeuropea delle piccole e medie imprese. Banca d'Italia, che vuole rassicurazioni sullo sviluppo di Mts (il mercato dei titoli di stato) e la politica italiana potrebbero veder di buon occhio il passaggio di mano, ma non è detto che gli inglesi, alle prese con la Brexit, vogliano rinunciare a una testa di ponte nel vecchio continente Segui su affaritaliani.it

