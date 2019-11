L' Italia del Mancio esagera | all' Armenia ne fa nove | partita da record

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol | Le pagelle : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Pallanuoto femminile - le migliori Italiane della settima giornata di A1. Cergol scatenata : L’Ekipe Orizzonte Catania in fuga al termine della settima giornata del campionato femminile di Pallanuoto. Le siciliane vincono un altro big match e si lasciano dietro la SIS Roma. Andiamo a rivivere questo turno con le migliori italiane. Lucrezia Cergol: la protagonista di giornata. Spettacolare la sua prova: dominante con cinque reti la giovanissima classe 2001 che fino ad ora ha sempre timbrato il cartellino. Purtroppo per lei non ...

Italia-Armenia - il ct Khashmanyan resta senza parole : “la partita di oggi è l’immagine del nostro calcio” : Il commissario tecnico dell’Armenia ha ammesso di essere pronto a dimettersi nel caso in cui la Federcalcio dovesse chiederglielo La pesantissima sconfitta subita contro l’Italia potrebbe costare cara al ct dell’Armenia, Khashmanyan, impotente davanti alla netta superiorità mostrata dagli azzurri al Barbera. Alfredo Falcone/LaPresse Un ko che potrebbe spingere il commissario tecnico a dimettersi, nel caso in cui la ...

PIRATI DEI CARAIBI LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA/ Jack Sparrow su Italia 1 : PIRATI dei CARAIBI La MALEDIZIONE del FORZIERE FANTASMA in onda su Italia 1 oggi, 18 novembre 2019, dalle 21:20. Nel cast Johnny Depp. Streaming del film

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

Pagelle Italia-Armenia 9-1 - i voti della partita : Immobile - Chiesa e Zaniolo scatenati - benissimo anche Jorginho e Barella : L’Italia demolisce la modesta Armenia con lo strabiliante punteggio finale di 9-1 e si presenterà ai nastri di partenza di Euro 2020 con un ruolino di marcia di dieci vittorie su altrettante partite giocate nel girone di qualificazione per la rassegna continentale itinerante del prossimo anno. Festa grande per gli azzurri allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo con le doppiette di Immobile e Zaniolo ed i gol di Chiesa, Orsolini, ...

L’Italia ha battuto 9-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 : La nazionale italiana di calcio ha battuto 9-1 l’Armenia nella sua ultima partita del turno di Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata allo stadio Renzo Barbera di Palermo e l’Italia, che si era già

Europei Curling 2019 – Italia al terzo posto del girone - tutto aperto per la qualificazione ai playoff : Nella rassegna continentale in Svezia, gli azzurri viaggiano al terzo posto del girone dopo tre giornate di gare Una vittoria decisiva e un percorso verso i playoff ancora totalmente possibile. È questo che racconta il successo della Nazionale maschile Italiana nel quinto incontro degli Europei di Helsingborg, in Svezia. Dopo tre giornate di gare, cinque partite disputate e quattro ancora in tabellone per la prima fase di round robin, gli ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il girone dell’Italia ai raggi X. Tahiti avversario più temibile - Messico e Uruguay sulla carta abbordabili : Mancano ormai meno di tre giorni al via di un appuntamento assolutamente da non perdere in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista: i Campionati Mondiali 2019 di Beach soccer. La selezione tricolore si appresta a disputare in Paraguay l’ottavo mondiale della sua storia con l’obiettivo di tornare sul podio iridato per la prima volta dopo 11 anni, tuttavia la concorrenza è spietata perciò sarà necessario partire ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile supera Finlandia e Lituania. Le azzurre volano al comanda della classifica : Giornata da incorniciare per l’Italia femminile impegnata nella Serie B degli Europei di Curling. Le azzurre hanno superato in mattinata 8-7 la Finlandia e in serata si sono sbarazzate con un netto 9-3 della Lituania. Veronica Zappone e compagne hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva che vale il primato in classifica. Nella sessione sette, giocata alle ore 9.00, l’Italia ha dovuto rimontare dal parziale di 3-1 a favore ...

LIVE Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : goleada azzurra alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Italia che domina dal primo minuto al quarantacinquesimo con quattro gol frutto di azioni veloci e spettacolari, Immobile e Zaniolo in particolare spolvero. A tra poco per il secondo tempo! 45′ Finisce il primo tempo, Italia-Armenia 4-0. 44′ PALO! Fraseggi bassi e veloci palla che arriva ad Immobile sul centro sinistra e prova il tiro a giro ma prende il palo ...

Cesare Prandelli dice la sua sull’Italia e su Insigne : Cesare Prandelli Cesare Prandelli ex allenatore della nazionale italiana interviene nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, e parla a tutto tondo della nazionale e del grande lavoro che sta facendo Roberto Mancini: “Mancini sta facendo un lavoro memorabile”. Di Insigne dice semplicemente che: “Insigne è un grande giocatore, ma ha bisogno di una squadra che lo ...