E Romagna | Della Vedova a Calenda | ‘lista comune per Bonaccini’

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Emilia Romagna - Bonaccini : “Salvini dice che viene a liberarla? Così offende cittadini. Parli della regione e non del governo Conte” : “Salvini ha detto che viene a liberare l’Emilia Romagna? Qui la regione è stata liberata, come il resto del Paese, 74 anni fa e la stessa Emilia Romagna diede un grande contributo alla liberazione dal nazifascismo. Salvini può venire a dire quello che vuole proprio in ragione di quella liberazione“. Così, a Otto e Mezzo (La7), Stefano Bonaccini, presidente uscente della regione Emilia Romagna ed esponente del Pd, commenta le ...

Celiachia : nuove Linee guida in Emilia-Romagna per la diagnosi precoce e il monitoraggio della malattia : Più tempestività e sicurezza diagnostica della Celiachia, una delle malattie croniche, legate all’alimentazione, più diffuse a livello globale; ma anche una diminuzione dei costi sostenuti dai cittadini per gli accertamenti diagnostici. Sono questi i principali obiettivi delle “Linee di indirizzo per la diagnosi e il follow up della Celiachia nei bambini e adulti” approvate dalla Giunta regionale in condivisione con l’Associazione Italiana ...

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di manifestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere

Emilia Romagna - da Bologna tre storie di ‘plastica’. Quando la realtà è più strana della finzione : Lo scandalo finanziario Bio-On, che travolge un’azienda che si diceva d’eccellenza nel ramo delle bio-plastiche; la consacrazione della punta Emiliana del “Pentagono dello Sviluppo” nel Nord-Est; la forte caratura ecologica della IV Biennale della Fotografia Industria e Lavoro: queste tre storie sono arrivate insieme da Bologna. Le coincidenze, a volte, rendono la realtà dei fatti davvero stranger than fiction, più strana ...

L'ombra della camorra in Romagna - dieci arresti : Rapine, estorsioni, scontri con un altro clan campano e atti violenti sulle vittime: Ciro Contini e i suoi uomini sono stati fermati dalla Dda di Bologna