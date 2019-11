WhatsApp su più dispositivi | ecco alcune info su come funzionerà

Imminente il dark mode su WhatsApp per iPhone : Android poco più indietro : Non manca molto, anzi davvero pochissimo, al rilascio del dark mode su WhatsApp. Ne è convinto l'infornmatore WABetaInfo che ci sta costantemente aggiornando sul prosieguo dei lavori degli sviluppatori. Proprio la novità della modalità scura sarebbe ad un passo dalla sua implementazione nella versione finale dell'app di messaggistica, come riportato anche nel tweet in chiusura articolo. Che il dark mode su WhatsApp arrivi prima per gli ...

Piccoli aggiustamenti di branding nell’ultima beta di WhatsApp - mentre la modalità scura è sempre più vicina : La nuova beta 2.19.331 di WhatsApp aggiunge il nuovo logo di Facebook nel footer dell'app L'articolo Piccoli aggiustamenti di branding nell’ultima beta di WhatsApp, mentre la modalità scura è sempre più vicina proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo sabato mattina WhatsApp diventerà a pagamento? La più longeva bufala : Ci risiamo, ancora una volta: sabato mattina WhatsApp diventerà a pagamento e non sarà più gratuita? Ogni messaggio costerà 1 centesimo per volere dei direttori Andy e John? Lettori preoccupati hanno chiesto alla nostra redazione conferma del messaggio virale che sta circolando su WhatsApp proprio in queste ore ed è possibile affermare che si tratta nuovamente di una bufala. OM ha trattato della questione già in diverse altre occasioni, ...

Buongiorno e Buon Novembre 2019 : le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Diamo il benvenuto a Novembre 2019! E’ l’11° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il 3° e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe): il penultimo mese dell’anno conta 30 giorni. Tra le solennità ricordiamo: il 1° di Novembre è Ognissanti e il giorno seguente si celebra la Commemorazione dei defunti. Il nome deriva dal latino november, novembris, ...

WhatsApp anche su iPad (e si potrà usare su più dispositivi insieme) : L'ultimo grande aggiornamento dell'anno di WhatsApp ci consentirà di gestire lo stesso account su più dispositivi in contemporanea. Dovrai continuare a verificare il tuo numero di telefono dal primo smartphone su cui ti registrerai, ma poi sarà possibile fare l'accesso su un altro tablet o smartphone sfruttando delle credenziali che il sistema ti invierà via sms sul tuo telefono principale. Una sorta di ...

Frasi - immagini e video Buon Halloween 2019 : i contenuti più paurosi e divertenti per WhatsApp : È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per augurare Buon Halloween 2019 ai vostri amici più cari (magari anche a quelli che poco soffrite, così da punzecchiarli a dovere). L'occasione è Buona per scaldare i motori di WhatsApp e Facebook ed iniziare ad inoltrare già questa mattina del 31 ottobre una valanga di Frasi, immagini e video paurosi e divertenti, che possano mettere del pepe alla simpatica ricorrenza di stampo ...

WhatsApp arriva su iPad e si potrà usare su più dispositivi insieme : (Foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Presto potrebbe finalmente essere possibile gestire lo stesso account WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente. Una funzione chiesta a gran voce da davvero tanto (troppo) tempo, dato che è già disponibile su altri servizi come Telegram o WeChat giusto per fare un paio di esempi. Ancora una volta la voce arriva da WaBetaInfo ossia la “loquace” fonte di tantissime anticipazioni ...

Mai più gruppi WhatsApp indesiderati - la funzione per non essere aggiunti : Croce e delizia di tanti i gruppi WhatsApp. Di certo lo strumento dell'applicazione di messaggistica è più utile che mai per comunicazioni di servizio a più persone simultaneamente ma purtroppo molto spesso si trasforma in una fastidiosa scocciatura, sopratutto quando non si è deciso di aderire in maniera autonoma ad alcune chat collettive. Per fortuna gli sviluppatori sono in procinto di abilitare una funzione specifica che rispetti la privacy ...

TikTok supera WhatsApp e diventa l’app più scaricata del momento : Le classifiche delle app più scaricate hanno una nuova regina e si chiama TikTok. Il social network cinese dedicato ai video è riuscito a imporsi ad agosto 2019 su WhatsApp e su tutte le app del gruppo di Facebook diventando la più scaricata sul Play Store e sull'App Store. L'articolo TikTok supera WhatsApp e diventa l’app più scaricata del momento proviene da TuttoAndroid.

Come utilizzare più account WhatsApp Web in Chrome : Come probabilmente già sai, puoi avere un solo account Web Whatsapp sul tuo browser e se ne hai più di uno su questo servizio di messaggistica, tale funzionalità può essere una grande limitazione. Dovrai disconnetterti dall’account principale per utilizzare il tuo account Whatsapp secondario ogni volta. Come utilizzare più account (Continua a leggere)L'articolo Come utilizzare più account Whatsapp Web in Chrome è stato pubblicato su ...