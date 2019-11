Tangenziale di Napoli | finiti i lavori | riaprono al traffico le tre corsie del viadotto

Napoli - domani riaprono le tre corsie della Tangenziale : “domani mattina alle 6:00 riaprono su entrambe le direzioni di marcia, ad eccezione dei mezzi pesanti, le tre corsie del viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli”. Lo annuncia sui suoi social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, sottolineando il pressing di Palazzo San Giacomo sulla società di gestione: “Siamo stati con il fiato sul collo, non abbiamo mollato un secondo”. Ora le fasi successive degli ...

Riapertura Tangenziale – Napoli tira un sospiro di sollievo : E’ di poche ore fa il comunicato della “Tangenziale di Napoli” che annuncia la Riapertura completa della carreggiata. Riapertura Tangenziale – Un problema che attanaglia la viabilità partenopea sta per essere risolto. Da domani mattina alle ore 06:00, il traffico potrà scorrere su tutte e tre le corsie. Il Comunicato “Si è conclusa in anticipo rispetto al programma la prima fase di lavori, svolta h24 e 7 giorni su ...

Tangenziale di Napoli - l'ultimatum del ministro : «Via il cantiere in due giorni o di nuovo gratis» : Paola De Micheli non ha avuto tentennamenti quando ieri è arrivata a Napoli e ha affrontato il tema della Tangenziale: «La società ha assicurato che entro due giorni verranno...

Napoli - colpito da infarto alla guida nel traffico della Tangenziale : salvato da Polizia stradale e vigili del fuoco : Un piccolo imprenditore di 66 anni, colpito da infarto nella mattinata di ieri 11 novembre 2019, è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli agenti del compartimento Polizia...

Tangenziale di Napoli - la gang del viadotto colpisce ancora : automobilisti pronti alla protesta : «Ci hanno provato anche con me, lo scorso lunedì, intorno alle 18.30: mi hanno agganciato fortunatamente dopo lo svincolo del corso Malta, sono stato seguito fino a Fuorigrotta con delle...

Tangenziale di Napoli - spunta la banda del viadotto : boom di rapine agli automobilisti nel traffico : rapine in Tangenziale, complice il gran traffico provocato anche dai recenti lavori in corso. L?ultima, lunedì sera: ore 18.50. Nel mirino finisce un uomo, Ernesto Esposito, 47 anni,...

Tangenziale Napoli - lavoratori in cassa integrazione e de Magistris insorge : «Fa pagare la manutenzione ai lavoratori» : «Siamo sbalorditi: per i lavori di manutenzione non eseguiti finora sul viadotto la società Tangenziale di Napoli mette in cassa integrazione 184 lavoratori». Luigi de...

Tangenziale di Napoli - i lavori dureranno 67 giorni. Ed è già polemica : Dieci giorni di pedaggio gratis, ma altri 67 giorni di caos (fino al 31 dicembre) sulla Tangenziale a corsie ridotte. Il Cda si è riunito in via straordinaria per deliberare quanto richiesto...

Tangenziale di Napoli - il giallo del viadotto : un anno fa il primo allarme : Il viadotto Capodichino è malridotto, la relazione dei tecnici del Ministero delle infrastrutture è chiara; Tangenziale Spa ha già fatto scattare il piano d'emergenza per...

Il Fatto : anche la Tangenziale di Napoli sprofonda nel metodo Autostrade : Il Fatto Quotidiano sbatte in pagina la Tangenziale di Napoli. Scrive che anche la nostra città “sprofonda nel gorgo del metodo Autostrade per l’Italia. Quel mix di risparmi e ritardi sui lavori di manutenzione che finisce per mettere a rischio la sicurezza della rete gestita dal colosso dei Benetton”. Il quotidiano si riferisce, naturalmente, al caos provocato dai lavori straordinari alla Tangenziale. Dopo che un sopralluogo, ...

Tangenziale di Napoli - il caso del viadotto : da domani sarà gratis : Ieri mattina, ben prima della missiva annunciata via social dal sindaco di Napoli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva già scritto a Tangenziale di...

Tangenziale di Napoli nella morsa del traffico - le voci degli automobilisti : «Pedaggio gratis in questi giorni di emergenza» : Chilometri di code, caos e rabbia tra gli automobilisti. Sono tante le difficoltà che si incontrano sulla Tangenziale di Napoli ancora ?paralizzata? dai lavori. Un percorso...

Tangenziale Napoli - è allarme : a pezzi i bulloni del viadotto : Le infiltrazioni d'acqua hanno causato l'ossidazione, la corrosione e la spaccatura delle bullonature, la corrosione delle lamiere, hanno generato diffusi ammaloramenti: quando il rapporto...