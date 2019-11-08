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Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19 | 00 CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA ...

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Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19:00 (Di venerdì 8 novembre 2019) CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OOPOSTA VERSO LO STADIO DSI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE DELL’ARTIGIANATO NEI PRESSI DI VIALE DELLA MUSICA ALTRO INCIDENTE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI PRESSI DI PONTE CAVOUR INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL QUARTICCIOLO IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON VIA STADERINI AL COLLATINO CHIUSA PER LAVORI VIA DI GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA RIPERCUSSIONI PER IL Traffico NELLE ZONE CIRCOSTANTI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - romadailynews : Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19:00: CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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