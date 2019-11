Gli sviluppatori di Star Wars Jedi | Fallen Order spiegano perché non sarà possibile

Facebook : cento sviluppatori hanno avuto accesso ai dati personali deGli utenti dai Gruppi : In un blog post il direttore dei programmi per gli sviluppatori del social blu ha ammesso la possibilità che terze parti "abbiano avuto accesso alle informazioni più a lungo di quanto l'azienda intendesse"

Devolver Digital accusa Gli sviluppatori di un'app di auto-aiuto di aver copiato lo stile di GRIS : un'app di auto-aiuto chiamata The Fabulous sarebbe stata accusata di aver plagiato lo stile di GRIS, il puzzle-platform di Nomada Studio. The Fabulous è un'applicazione che sostiene di voler aiutare gli utenti a costruire delle sane abitudini "eliminando quelle cattive" ed è disponibile per i dispositivi mobile.Dal video pubblicato da Devolver Digital si può notare l'estrema somiglianza dei due titoli: le stesse inquadrature e gli stessi ...

Le loot box sono gioco d'azzardo per Gli sviluppatori dello shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

Gli sviluppatori di Hearthstone e il caso Blitzchung e Hong Kong : "avremmo dovuto reagire diversamente" : "Credo che a tutti piacerebbe aver reagito in modo differente. Stiamo imparando". Sono queste alcune delle parole chiave al centro di un'intervista di Kotaku molto interessante con due figure di spicco dietro lo sviluppo di Hearthstone. Un'intervista che inevitabilmente si concentra sul caso Blitzchung e la questione Hong Kong.Il game director, Ben Lee, e il creative director, Ben Thompson, fanno sostanzialmente eco alle parole già pronunciate ...

Gli sviluppatori di Dauntless cercano "traduttori volontari" e i fan si scagliano contro Phoenix Labs : Sebbene non siano stati condivisi numeri concreti, è molto probabile che Dauntless sia stato un successo per lo sviluppatore Phoenix Labs. Milioni di giocatori si sono tuffati nel gioco free-to-play in stile Monster Hunter, e molti si stanno divertendo ancora oggi. Altri ancora arriveranno sicuramente quando il gioco sarà finalmente disponibile anche su Nintendo Switch.Tuttavia, è emersa una notizia un po' particolare riguardo i piani di ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival deGli sviluppatori di Darksiders 3 ha venduto oltre un milione di copie : Perfect World Entertainment e Gunfire Games oggi hanno annunciato che Remnant: From the Ashes ha venduto più di un milione di copie. Per festeggiare, giovedì 31 ottobre verranno pubblicati nuovi contenuti in gioco e ricompense che miglioreranno l'esperienza dei giocatori, inclusa una delle richieste più frequenti dei fan: la modalità Estrema. Questa nuova modalità sfiderà i giocatori a completare il gioco con una sola vita. Inoltre, il team di ...

Gli sviluppatori di Hellblade annunciano The Insight Project - un nuovo progetto per aiutare a combattere le malattie mentali : Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory del 2017 è una storia straziante che si concentra sulle lotte per la salute mentale e sul superarle. Lo studio britannico ha ora annunciato il suo prossimo progetto che continua su questa strada ma in un modo nuovo e innovativo.The Insight Project, come viene chiamato, è una nuova iniziativa che Ninja Theory sta intraprendendo con il neuroscienziato Paul Fletcher, che ha lavorato con lo sviluppatore ...

Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen aGli sviluppatori in modo differente : Il chip radar Soli e le funzionalità Motion Sense resteranno esclusivi dei Pixel 4 mentre il sistema operativo Tizen sbarcherà pure su smart TV non di Samsung L'articolo Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen agli sviluppatori in modo differente proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Surgeon Simulator stanno per lanciare gratuitamente tre nuovi prototipi di giochi tutti da provare : Bossa Studios, lo sviluppatore di Surgeon Simulator e I Am Bread, lancerà tre prototipi di giochi gratuiti a tema animale a partire da domani, nel tentativo di ottenere un feedback dai giocatori e capire quale titolo sviluppare in futuro.Tra questi troviamo Pigeon Simulator, un gioco che vi consentirà di seminare il caos in un'apparente tranquilla cittadina impersonando dei fastidiosissimi piccioni. I Am Fish è il secondo titolo gratuito da ...

Perché Gods & Monsters è stato posticipato? Arriva la risposta deGli sviluppatori : Come probabilmente saprete, Ubisoft ha recentemente comunicato i suoi risultati finanziari in un report confermando il rinvio al prossimo anno fiscale di 3 importanti giochi, ovvero Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters.Ora, gli sviluppatori di Gods & Monsters hanno deciso di fare un po' di chiarezza sul Perché è stato deciso il rinvio del titolo.In un tweet, il team ha spiegato che "il nostro obiettivo per Gods ...

WWE 2K20 : Gli sviluppatori promettono di risolvere i numerosi problemi del gioco con delle patch : WWE 2K20 è arrivato nei negozi in uno stato davvero molto problematico. Come segnalato da tantissimi giocatori il titolo di Visual Concepts è afflitto da numerosi bug e glitch grafici che inevitabilmente compromettono l'esperienza di gioco. I problemi che affliggono WWE 2K20 sono talmente gravi che poco dopo il lancio, avvenuto lo scorso 22 ottobre, l'hashtag #FixWWE2K20 è salito ai vertici delle tendenze in USA.Fortunatamente 2K con un ...

Maneater : secondo video diario deGli sviluppatori per l'open world RPG che ci metterà nei panni di uno squalo : Tripwire Interactive ha pubblicato il secondo diario degli sviluppatori per Maneater.Diversamente dal primo filmato, in questo video diamo uno sguardo dietro le quinte all'ispirazione dietro la premessa e la storia di Maneater, nonché un'occhiata alla varietà di ambienti e altro ancora.Maneater è un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo. I giocatori combatteranno per sopravvivere in mare aperto, paludi e fiumi che nascondono pericoli in ...

Chrome OS 80 faciliterà di molto la vita deGli sviluppatori con questa funzione : La versione 80 di Chrome OS permetterà agli sviluppatori di effettuare il sideload delle loro applicazioni senza attivare la modalità sviluppatore L'articolo Chrome OS 80 faciliterà di molto la vita degli sviluppatori con questa funzione proviene da TuttoAndroid.