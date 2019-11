Anticipazioni U&D | Gemma viene colpita dalla ' tachicardia d' amore' per Juan Luis

U&D Anticipazioni trono over : il nuovo cavaliere venezuelano fa una serenata alla Galgani : Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei. Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e Donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo ...

Anticipazioni U&D oggi 4 novembre - Jean Pierre alla Galgani : 'Non mi stressare' : Uomini e donne tornerà in tv oggi 4 novembre all'insegna del Trono Over. Nonostante la sospensione dello scorso venerdì, avvenuta in occasione della festività di Ognissanti, non avverrà alcuna variazione per recuperare l'appuntamento perso del Trono Classico. Al contrario: Maria De Filippi ripartirà con la parte dedicata a dame e cavalieri, che quotidianamente riesce a conquistare ottimi ascolti anche grazie ai siparietti trash e alle ...

Anticipazioni U&D : lite tra Ida e Riccardo : Nelle ultime puntate di Uomini e Donne già andate in onda, Riccardo Guarnieri ha scritto una lettera d'amore per la sua Ida Platano che, dopo qualche tentennamento, ha deciso di dargli una nuova possibilità. Recentemente, in un'intervista per il magazine di Uomini e Donne, Ida ha svelato di non sentirsi all'altezza di Riccardo in molte situazioni, anche se il cavaliere ha voluto precisare che da parte lui questo discorso non esiste. Inoltre la ...

Anticipazioni U&D : la Galgani commossa dalla romantica serenata di Juan Luis : Dopo essere stata ufficialmente liquidata da Jean Pierre, che non sopportava più il suo comportamento, Gemma Galgani si è lasciata completamente trasportare dalla nuova conoscenza con il cavaliere Juan Luis. Jean Pierre si era molto lamentato per la possessività della dama, tanto da arrivare a decidere di chiudere la loro relazione. Per Gemma è stata un grande delusione, perché era molto presa dal cavaliere. A quanto pare, però, si è facilmente ...

Anticipazioni U&D - Ida lamenta poco trasporto di Riccardo : niente bacio e commenti su IG : La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non decollare: a due settimane di distanza dal loro riavvicinamento, la dama e il cavaliere non riescono a trovare un punto d'incontro. Nel corso della registrazione del Trono Over che c'è stata il 2 novembre, la parrucchiera ha ribadito il poco trasporto fisico che il compagno avrebbe nei suoi confronti: tra i due, infatti, in settimana pare non ci siano stati né baci né scambi di ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo di nuovo in crisi e Armando insinua il tradimento : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e proprio ieri pomeriggio è stato registrato un nuovo appuntamento che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni rivelano che si è tornati a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali sebbene abbiano scelto di darsi una seconda possibilità, non hanno ancora abbandonato del tutto la trasmissione della De Filippi. I due, infatti, ...

Anticipazioni U&D - Giulia si schiera con Alessandro : la delusione di Daniele che se ne va : Prosegue l'appuntamento con le Anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda da lunedì pomeriggio su Canale 5. Possiamo svelarvi che, nel corso dell'ultima registrazione, ci sono state un bel po' di sorprese e novità che hanno riguardato soprattutto il percorso della bella Giulia Quattrociocche, la quale è stata alle prese con Alessandro e Daniele, i due corteggiatori che le ...

Anticipazioni U&D - la scelta finale di Alessandro : 'Voglio Veronica' - ma lei lo rifiuta : Tanti colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5 con una nuova serie di appuntamenti. Le Anticipazioni sul programma rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Alessandro Zarino, il tronista che spiazzerà tutti i presenti in studio nel momento in cui annuncerà di voler fare la sua scelta ...

Anticipazioni U&D - il sostituto di Sara Tozzi è Carlo : 'Cerco qualcosa che mi stravolga' : Il giorno di Halloween ha portato con sé una sorpresa per i telespettatori di Uomini e donne. Gli account ufficiali del programma hanno, infatti, reso noto il nome del nuovo tronista che si metterà alla ricerca dell'anima gemella nelle puntate dedicate al Trono Classico. Non si tratta di una ragazza, come sembrava plausibile dopo l'abbandono di Sara Tozzi, ma di un ventottenne proveniente dalla provincia di Venezia. Si chiama Carlo, è ovviamente ...

Anticipazioni U&D del 31 ottobre - Giulio Raselli contro Giovanna : 'Per me sei stata finta' : L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda domani, giovedì 31 ottobre, con la messa in onda della quarta puntata di questa settimana, la prima dedicata al trono classico che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni ufficiali sulla trasmissione di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per i tronisti in carica ed, in particolar modo, per Giulio Raselli che sarà impegnato in una serie di ...

Anticipazioni U&D - Ida parla di Riccardo : 'Manca il trasporto fisico' : Una tra le coppie del Trono Over di Uomini e Donne più amate dal pubblico è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche per via dei tanti tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione. A distanza di quasi un anno da quando si erano detti addio, i due hanno deciso di riprovarci, nonostante i litigi che da sempre portano in studio. Dopo due anni dal primo incontro, però, non è semplice riuscire a fare andare le cose nel ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : da Lorenzo di U&D alla Tommasi : Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno passerà nelle mani di Alfonso Signorini. In queste settimane gli autori stanno mettendo a punto quello che sarà il cast della nuova edizione del reality Mediaset che sarà uno dei punti di forza della programmazione invernale di Canale 5. Tanti i nomi dei possibili concorrenti che sono trapelati in queste settimane sui ...

Anticipazioni U&D del 28 ottobre : Riccardo torna da Ida - Gemma in lacrime per JeanPierre : L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda lunedì 28 ottobre come sempre alle 14.45 circa su Canale 5. Le Anticipazioni di questa settimana rivelano che si partirà subito con le novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi ben puntati soprattutto sul percorso di Ida e Riccardo, che torneranno in studio per un nuovo confronto dopo la lettera d'amore che il cavaliere aveva indirizzato alla sua ex fidanzata. E poi ancora ...

U&D - Anticipazioni trono over : la Galgani 'mollata' da Jean Pierre conosce Juan Luis : Ieri, sabato 26 ottobre, è stata registrata una nuova avvincente puntata del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione, assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la prima è stata lasciata da Jean Pierre, la parrucchiera bresciana si è 'lamentata' della poca partecipazione di Riccardo Guarnieri. Inoltre in studio è arrivato un nuovo corteggiatore, Juan Luis, mentre Barbara De Santi si è ritrovata davanti ...