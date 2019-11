Sprofondo rossonero | la Lazio vince a San Siro dopo 30 anni | buio pesto per il Milan

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Allo Stadio Sanfa tutto la: ancora una prestazione deludente per ilAncora una gara amara per il: i cambiamenti sembrano non aver ancora portato i risultati sperati alla squadra rossonera, che incassa una deludentissima sconfitta allo stadio San, dove laè tornata are ben 30l’ultima volta. E’ stato Ciro Immobile a sbloccare il match, al 25′, ma un’autorete di Bastos ha rimesso in gioco il, che nonha però saputo cogliere al balzo l’occasione. Al rientro in campol’intervallo il ritmo del match si è abbassato da entrambe le parti. Laè andata vicino al vantaggio al 77, ma è stato all’83’ che i biancocelesti hanno dato la svolta che ha letteralmente steso il, con gol di Correa che ha lasciato spiazzato Donnarumma. I rossoneri dunque devono ancora lavorare sodo ...

