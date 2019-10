La serie See di Apple TV+ non è Il Trono di Spade | Jason Momoa | “Dimenticate Khal Drogo”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Guardando il trailer, laSee diTV+ potrebbe avere elementi in comune con Ildi, maha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due gemelli, nati con il dono della vista.è consapevole che il paragone traDrogo de Ildi, che ha interpretato durante la prima stagione, e Baba in See diTV+ sarà inevitabile.Odio paragonare le cose ma il fatto è che in See non devo esercitarmi per fare cose in cui sono capace. Sono un padre. I miei due figli sono quasi degli adolescenti. E sono sposato da 14 anni. In See esploriamo cosa vuol dire essere un padre, ...

