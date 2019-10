Sardo ucciso a Santo Domingo | dietro il delitto anche i dubbi sulla paternità della figlia

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Arisleida Caraballo De La Cruz è un fiume in piena. La giovane, 24 anni, originaria di, la scorsa mattina ha confessato ildi Piero Testoni, il 70enne nato a Tissi ma residente da tempo ad Alghero. La donna ha cercato di alleggerire la sua posizione, probabilmenteraccontando numerose bugie, parlando delandato in scena lo scorso 13 ottobre in un appartamento di Boca Chica, a pochi passi da, nella Repubblica Dominicana. La vittima, ex dipendente dell’Enel, avrebbe avuto infatti una relazione ufficiale con la donna da circa quattro anni.se, ultimamente, i rapporti si erano incrinati per la nascita di una bambina. La 24enne dominicana infatti sosteneva che la piccola fosse proprio ladi Piero Testoni. Ma lui – che non aveva in nessun modo nascosto la sua felicità – aveva ben pensato di far eseguire il test del Dna. Da quel ...

