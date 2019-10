Kate Middleton in Pakistan | tra sport e solidarietà e po’ di paura

Kate Middleton in Pakistan : come pettinarsi da principessa : Kate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature reali del tour del PakistanKate Middleton: le acconciature ...

Scalza e con la tiara - Kate Middleton si distingue ancora in Pakistan - : Novella Toloni Il royal tour in Pakistan prosegue con la visita a Lahore. Il Principe William e Kate hanno visitato alcuni luoghi simbolo della città e la duchessa di Cambridge è apparsa impeccabile anche a piedi scalzi e con una tiara giocattolo tra i capelli Giornata intensa ed emoziante quella vissuta dal Principe William e sua moglie Kate Middleton nella città di Lahore. Nel terzo giorno del tour istituzionale in Pakistan, la ...

Kate Middleton celestiale in un meraviglioso abito verde. Ma tutti notano quel dettaglio sui suoi piedi : Un’icona di bellezza e di candore. Parliamo naturalmente di Kate Middleton che, insieme al principe William, sono in Pakistan per il tour ufficiale del paese e ogni giorno stanno apparendo in pubblico alle prese con impegni lavorativi e incontri ufficiali.Neanche a dirlo, ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto i look della Duchessa, che in più di un’occasione ha scelto di rendere omaggio alla terra che la ospita con degli abiti ...

Kate Middleton commuove coi bimbi malati - poi incanta scalza e col velo : Kate Middleton e William proseguono la visita a Lahore in Pakistan e commuovono il mondo intrattenendosi coi piccoli pazienti del Cancer Hospital. Come Lady Diana nel 1996, anche i Duchi di Cambridge si siedono accanto ai letti dei bimbi malati. Will gioca insieme a un bambino con delle macchinine, mentre Kate viene invitata per gioco da Wafia Rehmani, una bambina di 7 anni affetta da tumore al rene, a prendere un tè. Kate, dolcissima, indossa ...

Kate Middleton - una visione in bianco in Pakistan. E la mano è sempre sul pancino : Kate Middleton e William sono volati a Lahore in Pakistan per visitare l’ospedale e il centro di ricerca sul cancro in cui si recò anche Lady Diana l’anno prima di morire, nel 1996. Kate è apparsa eterea in un elegantissimo completo color avorio. Abbandonati gli stivaloni in cuoio, la Duchessa ha sfoggiato un look elegantissimo total white, composto dal tradizionale shalwar kamiz, ossia una lunga camicia al ginocchio finemente ...

Kate Middleton in Pakistan : gilet di cuoio - stivaloni e capello della tradizione : Kate Middleton e William proseguono il loro viaggio in Pakistan e si recano ai piedi della catena himalayana, tra le montagne dell’Hindu Kush. Ancora una volta i Duchi di Cambridge seguono le orme di Lady Diana che visitò quei luoghi 28 anni fa, nel 1991, in un tour memorabile. In particolare, Kate prende ispirazione dalla suocera scomparsa e indossa lo stesso cappello Pakistano, il Chitrali, che la Principessa del Galles portò in ...

Kate Middleton - missione Pakistan : ogni outfit è un capolavoro : Day 2: paillettes e piedi in vistaDay 2: i colori della bandieraDay 1: la kurta ricamataL'arrivo: l'omaggio a Lady D William e Kate sono arrivati in Pakistan su un aereo della RAF il 14 ottobre, a tarda sera. Sono atterrati nella base aerea di Nur Khan vicino alla capitale Islamabad e, fino a venerdì 18, sono impegnati in un tour del Paese su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth. La visita si estende per oltre 1000 km e ...

Kate Middleton in Pakistan : mostra i piedi e il cambio di look lascia senza fiato : Kate Middleton e William hanno un’agenda molto fitta in Pakistan. Dopo la visita alla scuola di Islamabad, hanno incontrato il Primo Ministro Imran Khan a pranzo. L’occasione richiede un cambio di look. Così abbandonato il completo blu, la Duchessa di Cambridge sfoggia un outfit verde brillante. Dopo l’abito celeste, indossato al suo arrivo, Kate si affida ancora una volta a Catherine Walker, una delle sue stiliste ...

Kate Middleton blindata in Pakistan : look da favola e omaggio a Diana : Kate Middleton e William sono arrivati in Pakistan per una visita di Stato che si è preannunciata fin da subito blindatissima. La scorta a protezione dei Duchi di Cambridge è massiccia e il tour è stato definito come il più complesso e sfidante della loro carriera. Oltre 1000 poliziotti Pakistani sono schierati in loro difesa. Nonostante ciò, la coppia, senza i figli, è scesa dall’aereo della RAF che li ha portati a Islamabad, sorridente e ...

Pakistan - l'omaggio di Kate Middleton a ?Lady D : Il Principe William e Kate Middleton sono atterrati, nelle scorse ore, alla base dell'aeronautica di Nur Khan, per iniziare il tour reale di cinque giorni in Pakistan. A rubare la scena è stata però Kate Middleton che, elegante e sofisticata, ha incantanto tutti con il suo abito celeste ispirato al tipico shalwar kameez. Il vestito, realizzato per la duchessa dalla stilista inglese Catherine Walker, è un tradizionale ensemble di tunica lunga e ...