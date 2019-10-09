sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea convenzionale Roma - Firenze: indebita presenza persone sui binari, traffico… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-10-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 15 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA. CONTINUANO I DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, TRA COLOMBO E APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 GUIDANDO VERSO IL RACCORDO, A ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. PER UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO, CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. PER UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO, CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 12 : 30 : SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA FIUMALBO VERSO IL CENTRO. SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV Roma – FIRENZE, RALLENTATA IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 11 : 30 : SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA FIUMALBO VERSO IL CENTRO. SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV Roma – FIRENZE, RALLENTATA IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10 : 30 : DA QUESTA MATTINA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE ORA A PARTIRE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.. RISOLTE LE CODE IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA; SI STA IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. DA QUESTA MATTINA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE ORA A PARTIRE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.. RISOLTE LE CODE IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09 : 30 : Traffico CONGESTIONATO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR..ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA Roma DA SPINACETO A VIA DI DECIMOA INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR FILE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09 : 00 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 : 30 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 : 00 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO AL RACCORDO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07 : 30 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO FINO AL RACCORDO. MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 : 00 : SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO, IN USCITA DA Roma RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA CODE SULLA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30 : ANCORA INTENSO IL Traffico SULLE STADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO GLI INCIDENTI. PRORIO PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA E ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENRI SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DEI PREATI FISCALI E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST , RALLERNTAMENTI A TRATTI IN USCITA DA Roma DA PORTONACCIO A TOR CERVARA LUNGHE CODE SULLA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...