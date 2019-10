LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia maschile incrocia le dita

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Intanto Marco Lodadio è sempre quinto agli anelli,te per la sua finale. 11.50 Ora l’ultima rotazione. Canada al cavallo, USA alla sbarra, Giappone al corpo libero. 11.48 Giappone a quota 215.794 ma fare 44.2 punti al corpo libero per sopravanzare la Russia al comando è tutt’altro che semplice. 11.46 USA a quota 207.994, naturalmente davanti all’Italia. Proveranno a superare Cina Taipei per issarsi al secondo posto. 11.44 Totale di 205.529 per il Canada quando manca l’ultima rotazione. Per superare l’Italia devono fare 40.5 al cavallo con maniglie: è un punteggio di spessore che solo Giappone, Russia, Francia e Cina Taipei sono riusciti a battere in questi giorni. Speriamo… 11.42 Il Canada al corpo libero si ferma a 41.166, otto decimi meno dell’Italia. 11.40 Emard chiude al ...

