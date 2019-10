Per Orlando gli ultimatum non vanno lanciati né dal Papeete né dalla Leopolda

Orlando a Renzi : "Basta ultimatum"<br>Lui risponde : "Ecco Perché ho lasciato il Pd" : Matteo Renzi continua ad essere divisivo anche dopo aver lasciato il Partito Democratico. La lettera inviata al Corriere e le interviste rilasciate dall'ex Presidente del Consiglio stanno, oggettivamente, interferendo nel dialogo interno al Governo. È chiaro un po' a tutti che Renzi voglia cercare di apparire con un piede dentro ed uno fuori dal Governo, approfittando di questo momento per lanciare la propria campagna elettorale in vista ...

Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – "Si parla spesso di rinnovamento ma spesso è un espediente per far fuori gli avversari politici". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, parlando a Rimini alla convention Dems.

Matrimonio Katy Perry e Orlando Bloom a dicembre? Gli ultimi rumor Le indiscrezioni vengono direttamente da Us Weekly e hanno come protagonisti proprio loro, Katy Perry e Orlando Bloom che potrebbero sposarsi molto prima rispetto a quanto si è vociferato sinora. Tornati insieme nel 2018 dopo un primo tentativo (naufragato) di rappacificamento nel 2017, la cantante

Giustizia - Renzi : “Più d’accordo con Bonafede che con Orlando sul sorteggio Per il Csm” : La riforma della Giustizia è uno dei primi temi su cui la nuova maggioranza di governo deve trovare un’intesa e su cui i Renziani potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. “Io sul Consiglio superiore della magistratura sono più d’accordo con Bonafede che con Orlando“, dice però Matteo Renzi in un’intervista al Foglio, che sarà in edicola lunedì. Il leader di Italia Viva analizza il disegno di legge discusso venerdì dal ...

"Sorteggio Per Csm? Sono d'accordo con Bonafede". Orlando replica : "Non è l'unica affinità tra i due" : “Io sul CSM Sono più d’accordo con Bonafede che con Orlando”. Matteo Renzi, in un’intervista al Foglio che sarà in edicola domani, dice la sua sulla riforma della giustizia e fa sapere di essere favorevole al sorteggio dei consiglieri dell’organo di autogoverno della magistratura. Ipotesi, questa, nettamente scartata dal Partito democratico.“Con Andrea ricordo una bella discussione a Palazzo ...

Pd : Orlando - ‘Renzi estraneo? Momenti difficili Per tutti in questi anni’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ho letto che uno dei motivi che avrebbero portato alla scissione starebbe nel senso di estraneità fatto percepire dalle parole e forse dagli sguardi dei compagni di partito. Non sto qui a ripercorrere questi anni, non c’è tempo e tutti vogliamo e dobbiamo guardare avanti. Mi limito a dire che abbiamo vissuto tutti Momenti difficili”. Lo dice Andrea Orlando alla Direzione Pd a proposito ...

**Pd : Orlando - ‘scissione Per malesseri individuali no Per motivi politici’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Il lavoro da fare è dunque moltissimo. Se c’era una cosa di cui non si avvertiva il bisogno in questo momento è una scissione”. Lo dice Andrea Orlando alla Direzione del Pd. “Abbiamo, per esigenze retoriche e qualche concessione alla propaganda, parlato di una scelta incomprensibile. In verità le ragioni di questa scelta sono facilmente comprensibili, ma nulla hanno a che vedere né ...

Boxe - Orlando Fiordigiglio sconfitto dopo 5 minuti : Perde l’internazionale IBF. Boschiero torna grande tra i suPerpiuma : Alla Tuscany Hall di Firenze è andata in scena una bella serata di Boxe internazionale con tre match in cartello che mettevano in palio delle cinture. Orlando Fiordigiglio è durato appena cinque minuti, nel corso del secondo round ha subito una micidiale raffica di colpi da parte del britannico Sam Eggington ed è letteralmente finito in balia del rivale. Il 35enne di origini campane si era presentato sul ring per difendere il titolo ...

Alfonso Bonafede e l'incontro con Andrea Orlando : riforma della giustizia - un guaio Per il governo : Il governo giallorosso deve fare i conti con la riforma della giustizia. Il voto alla Camera sugli arresti domiciliari di Diego Sozzani (salvato da alcuni franchi tiratori, presumibilmente renziani) è un campanello d'allarme per un'alleanza già di per sé debole. La scorsa settimana il ministro Alfon

Roma, 14 set. (AdnKronos) – "Solidarietà al presidente Mattarella per i vergognosi e volgari attacchi lanciati da Pontida da chi dovrebbe rappresentare gli italiani…" Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

Orlando Bloom : Per mio figlio ho sconfitto il terrore Per i serpenti” : L'attore ha raccontato in un talk show come solo di recente, per mostrarsi coraggioso agli occhi del figlioletto, abbia affrontato il terrore per i serpenti che lo perseguita sin da quando era bambino. Ospite del “Late Show” condotto da James Corden, Orlando Bloom ha rivelato che per indole è portato ad affrontare le sue paure per non dar modo al panico di paralizzarlo. “Proviene dalla mia educazione, la stessa che cerco di infondere a mio ...