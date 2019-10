Basket 3×3 | Mondiali Under 23 2019 | alla Russia il titolo maschile | al Giappone quello

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Australia vittoriosa nella tappa di Tokyo : Si conclude quella che di fatto è la penultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, anche se è contemporanea a Edmonton (dove, però, il fuso orario fa sì che sia effettivamente l’ultima): quella di Tokyo. A prendersi il successo è l’Australia. Dopo aver terminato al terzo posto per differenza punti il girone B, la formazione oceanica (Bec Cole, Keely Froling, Maddie Garrick, Alice Kunek) batte nei quarti la Romania ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti nella tappa conclusiva di Edmonton : Ci sono due tappe a concludere le Women’s Series di Basket 3×3 messe in piedi dalla FIBA per incentivare la diffusione di questa branca della pallacanestro. L’Italia partecipa a quella di Edmonton, dove è ai quarti di finale. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Arianna Zampieri hanno superato la Spagna nella pool B per 22-10 dopo aver perso contro gli Stati Uniti per 15-21, e si sono dunque messe in marcia ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti uomini e donne - c’è Olbis Andrè : Sono stati diramati i convocati per i Mondiali di Basket 3×3 Under 23, che si terranno a Lanzhou, in Cina, dal 3 al 6 ottobre, e che vedranno l’Italia impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile. Di seguito i nominativi. uomini Giorgio Di Bonaventura Carlo Fumagalli Bruno Mascolo Leonardo Totè donne Olbis Futo Andrè Elisa Policari Mariella Santucci Valeria Trucco La partecipazione di Totè è resa possibile dal fatto ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : comincia bene il weekend di Udine - entrambe le squadre italiane vanno alla seconda giornata : Si è svolta oggi la prima giornata della terzultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, che per questo weekend si sposta in Italia, a Udine, terra che tante volte ha ospitato Basket internazionale in questi anni. L’Italia si presenta con due formazioni, quella normale (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri, Giulia Rulli) e quella Under 23 (Giulia Ianezic, Valeria Trucco, Clara Rosini, Meriem Nasraoui). ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Canada profeta in patria a Montreal battendo gli Stati Uniti : Si conclude con la vittoria del Canada la quartultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, giocata a Montreal negli scorsi due giorni. Le canadesi sono rimaste imbattute lungo tutto il torneo, chiarendo le loro intenzioni fin dal clamoroso 22-0 con cui hanno travolto il Messico nel primo incontro. Concluso al primo posto il girone A, le nordamericane hanno atteso gli Stati Uniti, vittoriosi in un quarto di finale non chiuso ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia senza gloria nel torneo femminile. Ora attesa per il ranking del 1° novembre in chiave Preolimpico : L’avventura europea dell’Italia al femminile nel Basket 3×3 è terminata già nel girone a tre con la Spagna e con la quotatissima Russia, ponendo fine nel giro di un paio d’ore a tutte le speranze di Rae Lin D’Alie, Giulia Rulli, Marcella Filippi e Arianna Zampieri di tentare l’assalto alle medaglie, mai raggiunte in chiave continentale e sfiorate soltanto un anno fa con il quarto posto. L’esito di questi ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia campione per la seconda volta consecutiva - Francia gagliarda ma sconfitta in finale : La Serbia torna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la Francia (Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per Serbia, ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : completato il quadro dei quarti di finale - fuori la Romania - passa l’Olanda con il brivido : Si sono conclusi gli incontri della prima fase femminile degli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. In particolare, oggi è toccato scendere in campo ai raggruppamenti B e D. per altri sei incontri dopo gli altrettanti di ieri, che hanno fatto registrare l’uscita di scena dell’Italia. Per quel che riguarda la giornata odierna, a subire l’onta dell’eliminazione è la Romania, ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : Italia sconfitta da Spagna e Russia - azzurre eliminate : Finisce subito il cammino dell’Italia negli Europei di Basket femminile 3×3. Le azzurre sono state sconfitte dalla prima dalla Spagna (14-10) e poi dalla Russia (22-20). Purtroppo sono arrivati due ko per la squadra Italiana (Zampieri, D’Alie, Rulli, Filippi), che ha chiuso di conseguenza all’ultimo posto nel gruppo A. Nella prima partite l’Italia è sempre stata ad inseguire la Spagna, avvicinandosi sul -2 ad un ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia e Spagna dominanti nel torneo maschile : Si è chiusa la prima giornata degli Europei maschili di Basket 3×3. Serbia e Spagna hanno rispettivamente dominato il gruppo A e quello C, chiudendo a punteggio pieno con due vittorie e staccando il biglietto per i quarti di finale. Insieme a loro anche Polonia e La Serbia si conferma tra le favorite per la medaglia d’oro con due nette vittorie contro Germania e Polonia, entrambe sconfitte per 15-10. I polacchi sono poi riusciti a ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia in cerca di soddisfazioni nel torneo femminile. Serbia favorita tra gli uomini : Siamo alla vigilia del massimo appuntamento continentale per quel che concerne il Basket 3×3: gli Europei, prossimi a svolgersi in quel di Debrecen, in Ungheria, dal 30 agosto al 1° settembre. In gara, sia al maschile che al femminile, ci sono 12 formazioni suddivise in quattro gruppi da tre, che saranno in campo nei primi due giorni. Il 1° settembre, invece, si gioca per le medaglie, con la fase a eliminazione diretta, dai quarti, nel ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : spiccano Francia e Spagna. L’Italia saluta la competizione : La prima giornata dell’undicesima tappa delle Women’s Series 2019 di Basket 3×3, in programma a Debrecen in questi giorni, ha visto, come al solito, le otto formazioni iscritte sfidarsi in due gironi da quattro squadre. L’Italia inserita nel gruppo B con Spagna, Ucraina e Bielorussia, non è riuscita a passare il taglio e domani non sarà protagonista della fase finale. Nel girone A, invece, la Francia ha avuto la meglio di ...