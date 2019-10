Nuoto | Coppa del Mondo Budapest 2019 | Katinka Hosszu guida la truppa magiara | Ilaria

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Rachele Bruni seconda a Ohrid - prima nella generale! Podio per Bridi e Furlan : Sul lago Ohrid (Macedonia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di fondo, grande Italia nella 10 km femminile. Rachele Bruni e Arianna Bridi hanno infatti conquistato secondo e terzo posto alle spalle della fuoriclasse brasiliana Ana Marcela Cunha, Campionessa del Mondo della 5 e della 25 km, chi si è imposta sulla distanza olimpica col tempo di 2h11:38.38. La sudamericana ha sconfitto in volata l’azzurra, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Danas Rapšys eccezionale nei 200 sl - Hosszu imbattibile nei misti : La Coppa del Mondo di Nuoto 2019 chiude i battenti, almeno per il momento. Si riprenderà a Budapest (Ungheria) nel mese di ottobre. Nell’ultima giornata di gare a Singapore i risultati degni di questo nome non sono certo mancati e vale la pena analizzare gli spunti più interessanti. Partiamo dal lituano Danas Rapsys. Nei 200 stile libero l’atleta dell’Est ha ancora il dente avvelenato per la squalifica nella finale mondiale a ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi fa suoi i 50 rana - Condorelli è terzo nei 100 sl : Seconda giornata di gare a Singapore, sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto 2019 prima della pausa. Si riprenderà infatti nel mese di ottobre con l’appuntamento a Budapest (Ungheria). Ebbene, i colori azzurri possono rallegrarsi di quanto ha riservato la piscina asiatica. Due le gare sotto la lente di ingrandimento: i 50 rana e i 100 stile libero uomini. Nell’unica vasca dello stile più complesso della ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : risultati 15 agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Singapore 15 agosto. Doppio podio azzurro per iniziare : Martinenghi secondo nei 100 rana - Condorelli terzo nei 50 stile : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò M;artinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più veloce, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi ci prova nei 50 e nei 100 rana - Hosszu e Campbell le stelle : Gli “Squali” delle piscine di tutte il Mondo ancora non sono andati in vacanza. Dopo la rassegna iridata a Gwangju (Corea del Sud), la Coppa del Mondo di Nuoto ha monopolizzato la scena con le prime due tappe a Tokyo (Giappone) e a Jinan (Cina). Il terzo round sarà a Singapore (15-17 agosto) e poi si riprenderà a Budapest (4-6 ottobre). In quest’ultimo appuntamento estivo in casa Italia i fari saranno tutti puntati su Nicolò ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Rapsys e Campbell danno spettacolo in Cina nell’ultima giornata : Va in archivio l’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019 a Jinan (Cina). Nelle acque asiatiche sono state due le prestazioni degne di considerazione nel day-3, cioè quelle ottenute nei 200 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Si parte dal lituano Danas Rapsys, il deluso dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), colui che era stato capace di battere il cinese Sun Yang nella finale ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Jinan. Nicolò Martinenghi sfiora il successo nei 50 rana : è ancora secondo. Morozov pigliatutto! : ancora un secondo posto per Nicolò Martinenghi nei 50 rana nella seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Jinan in Cina. Stavlolta, però, un pizzico di rammarico c’è per l’azzurro che, visti i tempi, poteva anche portare a casa la prima vittoria italiana nell’edizione 2019. Avesse ripetuto il crono di una settimana fa, Martinenghi avrebbe addirittura dominato ma la condizione sta inevitabilmente calando e allora ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto di partenza delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti ...

