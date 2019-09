Francia | incendio nello stabilimento chimico della Lubrizol a Rouen | le immagini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Undi vaste proporzioni è divampato nella notte in unosocietà, nel nord-ovest. Loproduce additivi per lubrificanti ed è catalogato in base alla Direttiva europea come ‘Seveso’, quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate, tanto da costringere le autorità a chiedere ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa. Lo riferiscono diversi media francesi. Un’enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime si è sprigionata dai capannoni, da cui provengono numerose esplosioni mentre le autorità hanno evacuato un perimetro di 500 metri. Al momento non si segnalano feriti. “Non è il caso di farsi prendere dal panico per questa situazione, ma bisogna usare molta prudenza”, ha detto il prefettoNormandia, Pierre-André Durand, in una ...

