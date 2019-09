Nuovi contenuti in arrivo per Horace e Assetto Corsa Competizione

Nuovi contenuti per Horace e Assetto Corsa Competizione : Horace, il videogioco platform/adventure creato da Paul Helman e Sean Scaplehorn, si appresta ad arricchirsi di un grande quantitativo di Nuovi contenuti e di modalità di gioco grazie al DLC gratuito disponibile su Steam. I videogiocatori che ancora non conoscono questo titolo, che è stato particolarmente apprezzato dalla critica per la sua trama originale e i numerosi riferimenti alla cultura pop, possono acquistarlo questa ...

Monster Hunter World : Iceborne - Capcom svela la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi - tra Nuovi mostri ed eventi di collaborazione : Capcom ha svelato la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi per i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne.Il primo aggiornamento gratuito, come già annunciato in precedenza, sarà disponibile il 10 ottobre e introdurrà nel Nuovo Mondo il ferocissimo Rajang e modifiche agli alloggi personali del giocatore (tra cui la possibilità di invitare altri giocatori). A novembre invece i giocatori PS4 potranno intraprendere la prima delle ...

Control : Nuovi contenuti in arrivo : Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi che una serie di contenuti post-lancio sono in arrivo per pluri-premiato videogioco Control. Questo titolo disponibile dal 27 agosto per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store) è stato descritto dalla stampa come “uno dei migliori videogiochi ...

Anno 1800 si espande con Nuovi contenuti : Ubisoft annuncia che Botanica, il secondo DLC di Anno 1800™, il nuovo episodio del celebre franchise strategico e gestionale di città, è ora disponibile per Windows PC. Inoltre, tutti i giocatori di Anno 1800 potrAnno anche scaricare un aggiornamento gratuito che introduce il ciclo notte/giorno. Botanica porta un nuovo progetto di costruzione culturale nel mondo di Anno 1800. Il giardino botanico è una gioia ...

Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i Nuovi contenuti in arrivo : Netflix è costantemente alla ricerca di modi per sviluppare e offrire ai membri un'esperienza migliore e il mese scorso alcuni utenti hanno individuato una scheda "nuovi arrivi" che permette di scoprire in anticipo i nuovi contenuti in arrivo. Ora il gigante dello streaming ha confermato che la funzionalità sta iniziando a essere rilasciata per tutti i dispositivi. L'articolo Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i ...

Questa settimana Nuovi contenuti in arrivo per Control : Remedy sta preparando nuovi contenuti da annunciare per Control, la casa di sviluppo finlandese sta infatti preparando una serie di aggiornamenti sui piani futuri che la società ha in serbo per il gioco.In particolare, si tratta letteralmente di "un aggiornamento sui piani per i futuri contenuti". Attualmente un Pass Stagionale è già disponibile per Control, ed include dei pacchetti espansione assieme ad una missione secondaria in esclusiva per ...

Borderlands 3 : rivelati Nuovi dettagli sull'endgame - il calendario dei contenuti e la timeline dei DLC : nuovi dettagli su Borderlands 3 sono stati rivelati durante il PAX West, e si concentrano su quello che i giocatori potranno fare una volta conclusa la campagna principale.Durante il Gearbox Main Theatre Show (dove è stato anche annunciato un porting per PC di Borderlands 2 VR), Gearbox ha rivelato maggiori dettagli sia sul contenuto endgame del gioco sia sul supporto post-lancio per Borderlands 3. Quelli che riportiamo sono in realtà dettagli ...

Epic Games Store : aggiornata la roadmap dei Nuovi contenuti : Epic ha rinnovato la roadmap del suo Store in modo che non organizzi più l'inserimento di nuove funzionalità per quanti mesi mancano alla loro introduzione. Da ora, i contenuti sono divisi in "disponibili di recente", "in arrivo" e "in sviluppo"."Ritardiamo regolarmente il lancio di funzionalità a causa delle priorità mutevoli e della necessità di ulteriori iterazioni", ha dichiarato Epic in un post sul cambiamento. "Ci concentriamo sempre sul ...

Star Wars Battlefront II si arricchisce con Nuovi contenuti in arrivo : Star Wars: Battlefront II sta ancora ricevendo aggiornamenti significativi due anni dopo il suo lancio non proprio felice. Inoltre, otterrà un nuovo grande update a dicembre, in concomitanza con l'uscita del nuovo film del franchise.Per l'occasione DICE ha pubblicato una tabella di marcia dedicati a questi ultimi mesi del 2019. A settembre Battlefront riceverà una nuova mappa, Felucia. Questa mappa ha luogo mentre l'invasione di Felucia da parte ...

Steam Workshop : Valve inserisce un processo di certificazione per i Nuovi contenuti : Valve ha implementato un nuovo processo di moderazione all'interno di Steam Workshop che verrà applicato ai nuovi contenuti di alcuni titoli.Ora gli oggetti creati per i suoi tre giochi, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2 e Dota 2, dovranno essere approvati da dei moderatori prima di essere rilasciati al pubblico.Questa notizia arriva dopo che un utente all'interno del subreddit di CS GO ha creato una discussione per aver notato ...

Triumph Rocket 3 R & Rocket 3 GT “L’eccesso” ha un nuovo volto e Nuovi contenuti : La Triumph Rocket III è da sempre la moto con maggior coppia e “presenza” in tutto il panorama motociclistico mondiale. Nata nel 2004 si presenta oggi in una veste rinnovata, ma comunque che ugualmente si riconosce. Rocket 3R e Rocket 3 GT Con il motore in serie più grande al mondo, di ben 2.500 cc, le nuove Rocket 3 erogano più potenza, superiore del’11% rispetto alla generazione precedente, e la coppia più alta di ...

Crash Team Racing Nitro Fueled : Nuovi contenuti in arrivo : Il 2 agosto, Crash Team Racing Nitro-Fueled torna alla preistoria con l’uscita della seconda stagione gratuita di Grand Prix: Back N. Time. Sembra che Cortex abbia tenuto premuto il pulsante riavvolgi un po’ troppo a lungo, creando le versioni baby di Crash e Coco, due Nuovi personaggi apparsi nel Pit Stop questa stagione! Ma non lasciatevi ingannare dai ciucci, Back-N. Time di Grand Prix dà anche ...

DRAGON QUEST BUILDERS 2 : Nuovi contenuti disponibili : QUEST’estate sarà piena di costruzioni con i Nuovi pack disponibili a partire da oggi con il season pass di DRAGON QUEST BUILDERS 2. Il season pass, che amplia l’acclamatissimo titolo uscito a inizio mese, dà accesso a una serie di Nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e aree aggiuntive da esplorare. Chi possiede il season pass di DRAGON QUEST BUILDERS 2 per PlayStation 4 otterrà l’accesso ...

Dragon Quest Builders 2 si arricchisce con i Nuovi contenuti del Pass Stagionale : Quest'estate sarà piena di costruzioni con i nuovi pack disponibili a partire da oggi con il season Pass di Dragon Quest Builders 2. Il season Pass, che amplia l'acclamatissimo titolo uscito a inizio mese, dà accesso a una serie di nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e aree aggiuntive da esplorare, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito: I nuovi contenuti comprendonoLeggi altro...