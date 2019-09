FAMIGLIE & POLITICA Campiglio | Asili nido e assegni non bastano a salvarci

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 15 settembre 2019) Giuseppe Conte ha dichiarato di voler azzerare la retta per gli, ma non basterà per la natalità. Serve una seriaper la famiglia

carlosibilia : La Commissione d'inchiesta l'abbiamo pensata per dare una risposta alle famiglie sullo scandalo affidi. Ma evident… - s_parisi : Asili: @gualtierieurope punta su nido, non su FlatTax! Fantastico. Ma asili pubblici e soldi europei per farne altr… - sole24ore : «Pacchetto Draghi»: gli effetti su famiglie, investitori e imprese -