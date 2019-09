“Per me” | il nuovo singolo di Fabrizio Moro | tour dal 12 ottobre

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) È online il video di "Per me", ildi, estratto dall'album di inediti "Figli di nessuno". Il video - che celebra la carriera dell'artista dai primi live fino ai giorni nostri - è stato girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, e vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stessoe Trilathera."Per me" ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far emozionare e riflettere. L'album "Figli di nessuno" (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di, arrivato a due anni di distanza da "Pace". Dal 12tornerà a esibirsi live in tutta Italia: prima con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport di Acireale (CT), Roma (18 e 19) e Milano (26), e, dal 13 novembre, con unnei principali teatri italiani.

