Tennis | possibile operazione alla spalla per Djokovic | il serbo rischia di chiudere

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Il numero uno del ranking ATP sta valutando la possibilità di intervenire chirurgicamente sulla spinfortunata, chiudendo anticipatamente la stagione Novakpotrebbein anticipo la stagione in corso, decidendo di operarsispche lo ha costretto al ritiro negli ottavi di finale degli ultimi US Open, nel corso del match con Wawrinka. AFP/LaPresse Secondo i media specializzati, ilsi sarebbe recato in Svizzera in questi giorni per sottoporsi a controlli accurati, da cui potrebbe emergere la possibilità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Una soluzione drastica che farebbe calare anticipatamente il sipario sulla sua stagione, escludendolo dai tornei rimasti in calendario, ATP Finals comprese. Nella conferenza stampa a New Yorkera parso possibilista sulla sua presenza ai Masters 1000 asiatici di Tokyo e Shanghai, ma a questo punto il ...

ansacalciosport : Djokovic rischia di chiudere la stagione. Problema spalla per n.1 Atp, possibile una piccola operazione | #ANSA - CUSnapoli : Nei giorni di lunedì 16, mercoledì 18, lunedì 23 e mercoledì 25 settembre, presso i campi da tennis del CUS Napoli,… - TennisWorldit : Bianca Andreescu: 'Ho cercato di respirare il più possibile.Tanta tensione' -