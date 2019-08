Golf | European Tour 2019 | Erik Van Rooyen in testa allo Scandinavian Invitation dopo il

Golf - European Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby al comando dello Scandinavian Invitation. Gagli migliore degli italiani al 35° posto - ritirato Bertasio : Si è concluso il primo giro dello Scandinavian Invitation, ex Nordea Masters, con il quale prosegue il ritorno a pieno regime dell’European Tour. Al comando c’è l’australiano Wade Ormsby, autore di un ottimo giro in -8 con sei birdie e un eagle, alla buca 14. Sul par 70 di Goteborg il suo score di 62 gli consente di precedere di un colpo il padrone di casa Joakim Lagergren e il francese Alexander Levy (-7). Quarta posizione per ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani nella tana di Stenson e Noren allo Scandinavian Invitation : Dopo il successo del belga Thomas Pieters a Praga, l’European Tour si sposta a Goteborg, in Svezia, per giocare lo Scandinavian Invitation. Il torneo altro non è che il Nordea Masters con un nuovo nome, dunque si tratta sempre dello stesso evento che va in scena dal 1991 e che, nell’albo d’oro, ha anche un nome italiano, quello di Renato Paratore (2017). La prima edizione la vinse lo scozzese Colin Montgomerie davanti al ...

Golf - European Tour 2019 : Pieters trionfa al Czech Masters e torna al successo dopo 3 anni - Andrea Pavan ottimo terzo : La prima settimana di Golf sullo European Tour dopo la consueta pausa di un paio di settimane ad inizio Agosto ha visto il belga Thomas Pieters trionfare al D+D Real Czech Masters 2019, ritrovando un successo che sul Tour europeo gli mancava dal Made In Denmark del 2016. All’Albatross Golf Resort di Praga il belga non ha avuto bisogno di particolari squilli durante un ultimo giro che lo ha visto controllare pazientemente colpo dopo colpo e ...

Golf - European Tour 2019 : Pieters si porta al comando a 18 buche dal termine del Czech Masters - Edoardo Molinari terzo : A Praga il Tour Europeo del Golf è ripartito dopo la breve sosta estiva con il D+D Real Czech Masters 2019 che si disputa sul campo par 72 dell’Albatross Golf Resort. Edoardo Molinari e Thomas Pieters hanno iniziato il moving day nell’ultimo gruppo di partenza e sono riusciti entrambi a gestire bene la pressione e restare nelle zone alte della classifica, pronti per attaccare il percorso domani e andare a caccia della vittoria. Il ...

Golf - European Tour 2019 : un fantastico Edoardo Molinari in testa al Czech Masters con due colpi di vantaggio su Pieters : La seconda giornata di Golf al D + D Real Czech Masters 2019 sorride al movimento azzurro visto che uno straordinario Edoardo Molinari è riuscito a replicare il giro in 66 colpi di ieri e si è portato al comando in solitaria con uno score totale di -12. Sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga, il piemontese ha confermato la grande solidità sia coi ferri che col gioco lungo ed è riuscito a evitare bogey anche in questo ...

Golf - European Tour 2019 : Gavin Green riparte in testa nel Czech Masters - Edoardo Molinari molto vicino alla vetta : Mentre negli Stati Uniti sta andando in scena la fase finale della stagione del PGA Tour, in Europa si riaprono i battenti dopo le due settimane di pausa estiva, con il consueto appuntamento in Repubblica Ceca del D + D Real Czech Masters 2019. Sul campo par 72 dell’Albatross Golf Resort, nei pressi di Praga, dopo la prima giornata troviamo in testa il malese Gavin Green che ha postato un ottimo giro in 64 colpi (-8) sullo stesso percorso ...

Golf - European Tour 2019 : Wiesberger prende il largo - Bertasio e Gagli vicini in vista del round finale : Il moving day dello Scottish Open 2019 ha rispettato le attese continuando a regalare score davvero molto bassi sul campo par 71 del Renaissance Club (a North Berwick), preparato ottimamente e che non sta riuscendo a mettere troppo in difficoltà i professionisti dello European Tour. Il trentatreenne austriaco Bernd Wiesberger ha sfruttato al meglio la giornata mantenendo la testa e provando la fuga (-20) grazie a un 65 di spessore sporcato ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani nei primi venti allo Scottish Open. Bertasio quarto - guidano in tre con un grande Wiesberger : Si è concluso da poco il secondo giro dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in corso di svolgimento al Renaissance Club di North Berwick. Tre uomini si dividono il comando con il notevole score di -14: il sudafricano Erik Van Rooyen, l’inglese Lee Slattery e l’austriaco Bernd Wiesberger. Sia Van Rooyen che Slattery hanno girato in 64 colpi, 7 sotto il par, mentre Wiesberger è riuscito a trovare uno spettacolare -10 ...

Golf – European Ladies Team Championship : sfuma il sogno oro per l’Italia : All’Is Molas Golf Resort passa la Spagna che affronterà la Svezia nella finalissima. Le azzurre contro la Germania per il bronzo Nell’European Ladies Team Championship sfuma il sogno finalissima per l’Italia che cede di misura alla Spagna per 4-3 e domani giocherà per il bronzo. Le azzurre affronteranno la Germania, uscita sconfitta con un netto 6-1 nel match contro la Svezia, campione d’Europa uscente. All’Is Molas Golf Resort alle Ladies ...

Golf - European Tour 2019 : Nino Bertasio e Edoardo Molinari nel quartetto al comando dopo il primo giro dello Scottish Open! : Italiani protagonisti nella prima giornata dello Scottish Open 2019, secondo appuntamento consecutivo delle Rolex Series per lo European Tour e ultimo torneo prima dell’Open Championship, quarto ed ultimo major in programma per la stagione Golfistica. Sul par 71 del Renaissance Club di North Berwick, in Scozia, il primo giro si è concluso con un quartetto al comando con lo score di -8 composto dal francese Romain Wattel, dallo statunitense ...

Golf - European Tour : sei italiani in gara allo Scottish Open. Presenti Rory McIlroy - Justin Thomas e diversi big : Secondo torneo consecutivo delle Rolex Series per l’European Tour: prima dell’ultimo Major dell’anno al Royal Portrush, l’Open Championship, è lo Scottish Open a catturare l’attenzione dell’European Tour. Il torneo ha una storia abbastanza antica, dal momento che, dopo due edizioni nel 1972 e 1973, è entrato nel calendario in pianta stabile nel 1986. Da allora, sotto diversi nomi, si è giocato a Gleneagles, ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm vince il suo secondo Irish Open. Edoardo Molinari 9° - sfiora il pass per il British Open : Quarto successo per Jon Rahm sull’European Tour nella propria carriera. Lo spagnolo trionfa al Dubai Duty Free Irish Open con un regale ultimo giro in -8 (e uno score totale di -16) composto da otto birdie, un eagle e due bogey, e lo conquista per la seconda volta in carriera dopo la vittoria del 2017. Per Rahm, nel complesso, si tratta dell’ottavo torneo conquistato a livello professionistico: oltre ai quattro del Tour europeo, si ...

Golf - European Tour 2019 : Padraig Harrington infiamma il primo giro dell’Irish Open - buona partenza per la spedizione italiana : Si è conclusa con una gradita sorpresa la prima giornata del Dubai Duty Free Irish Open 2019, appuntamento dello European Tour che rientra nel prestigioso circuito delle Rolex Series e che si svolge presso il Golf Club di Lahinch, cittadina della Contea di Clare collocata sulla costa occidentale dell’isola irlandese. La classifica provvisoria vede al comando uno dei beniamini del pubblico di casa, ovvero l’irlandese Padraig ...