Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019)in casa, incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi per Federico. Per cause in corso di accertamento, il 32enne attaccante maceratese, nel tratto di superstrada marchigiana verso il capoluogo umbro nella zona di Serrapetrona, ha perso ildella sua auto, che si èta. Sul posto immediati sono stati i soccorsi del personale del 118, dei carabinieri di Tolentino e dei vigili del Fuoco. Per fortuna, il calciatore è rimasto illeso, solo tantaper lui che ha anche rifiutato il trasporto in ospedale. Domenica il tecnico Massimo Oddo dovrebbe comunque convocarlo per la sfida di campionato in casa con il Chievo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloildell’auto e si: le ...

CalcioWeb : Paura #Perugia, #Melchiorri perde il controllo dell'auto e si ribalta: le condizioni del calciatore - umbriaOn : #Perugia, #Melchiorri si ribalta con l'#auto: paura per l'#attaccante del #Grifo, rimasto #illeso - CorriereUmbria : Perugia, paura a Ponte Pattoli: crolla il tetto di un'abitazione - Corriere dell'Umbria -