Donna cammina per strada e viene colpita da qualcosa che cade dall’alto | quello che

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Unastava passeggiando pere, ad un certo punto,che è cadutal’hain testa così inaspettatamente che laci ha messo qualche minuto per riprendersi. La, spaventata e incredula, ha cercato di capire cosa fosse caduto da uno dei balconi del condominio vicino al quale era mentre le era caduto addossoe, insieme alle persone che erano li vicine, ha capito di cosa si trattava: un gatto. Un gatto era precipitato da un piano alto finendo sulla sua testa, stordendola e impaurendola. Laha immediatamente chiamato la polizia che è sopraggiunta e ha provato a scoprire a chi appartenesse il povero animale ma, poichè non è riuscita a risalire al proprietario, laha fatto causa a tutto il condominio : 200 persone. Questa vicenda è accaduta in Cina.

