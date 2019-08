Traffico Roma del 19-08-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019) UN INCIDENTE RALLENTA ILAL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL PORZIANO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO AL DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVNNI E OTTAVIANO; IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI 20 AGOSTO, AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO ...

