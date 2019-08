Tonfo del Paris Saint-Germain | Niang trascina il Rennes | ai campioni di Francia non basta

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019) I parigini passano in vantaggio con il gol di Cavani, mae Del Castillo ribaltano il risultato regalando la vittoria alPrima sconfitta in campionato per ilche, nella seconda giornata, cade in trasferta al cospetto del. Idicedono 2-1 ai ragazzi di Stéphan, che si prendono una piccola rivincita dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa poche settimane fa. AFP/LaPresse Eppure a sbloccare il punteggio sono i parigini con Cavani, che trova il pertugio giusto dopo 37 minuti di gioco. Prima della fine del primo tempo èa pareggiare i conti, controllando la sfera dentro l’area e battendo Areola. Il raddoppio per illo firma Romain Del Castillo, punta del ’96 cresciuta nel Lione che fissa il definitivo 2-1 dopo tre minuti dall’inizio della ripresa. Il PSG non riesce a trovare il pareggio, incassando ...

