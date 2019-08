Non c’è pace per il Huawei Mate X | l’azienda lo rimanda ancora

Crisi - Salvini : “Dialogo con M5s? Secondo me Non c’è possibilità. Mio telefono sempre acceso” : “Secondo me non c’è possibilità, poi se qualcuno vuole dialogare io sono qua, sono la persona più paziente del mondo e il mio telefono è sempre acceso e in questi giorni squilla parecchio”. Così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se ci fosse ancora la possibilità di un’apertura ai 5S. Salvini più volte ha evitato di rispondere in maniera diretta. “Ogni giorno ha la sua ...

Squilla il telefono in ospedale ma l’infermiera Non può immaginare chi c’è dall’altra parte : Una signora anziana era stata ricoverata in ospedale perché si era sentita poco bene. Dopo un po’ di giorni di degenza aveva voglia e fretta di tornare a casa ma nessuno le dava retta. Nonostante le sue richiesta sul suo stato di salute la donna veniva ignorata. La signora trascorreva i giorni aspettando che qualcuno le desse qualche notizia ma passavano le ore e non cambiava nulla. Allora pensò di giocare d’astuzia. La donna telefonò ...

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualcosa che Non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

"Nadia ha inviato un messaggio straordinario : c’è la possibilità di vivere - magari Non a lungo - ma con grande dignità e senza perdere il sorriso" : “Non eravamo amici. Anzi, neppure la conoscevo, ci siamo incontrati e salutati un paio di volte, casualmente, favoriti forse dal fatto che siamo bresciani tutti e due. Sono andato alla camera ardente spinto dal suo coraggio. Nadia ha inviato un messaggio straordinario, soprattutto a quelli che soffrono: c’è la possibilità di vivere, magari non a lungo, ma con grande dignità e senza perdere il sorriso. Lei ...

Vuelta a España 2019 - Nona tappa : Andorra la Vella-Cortals d’Encamp. 96 km tremendi sui Pirenei. C’è il durissimo Coll de la Gallina : È di sicuro una delle frazioni più attese della Vuelta a España 2019 ed arriva al termine della prima lunga settimana, con il giorno di riposo a succederla: stiamo parlando della nona tappa, da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp, con ben cinque salite da percorrere nonostante i 96 chilometri totali. Ci saranno sicuramente distacchi tra i big. Percorso La partenza fa subito spavento: si scala pronti-via il Coll d’Ordino, di 9 ...

Il presidente del Barcellona SC su Campana : “Non abbiamo deciso - c’è tempo fino al 2 settembre” : Il presidente dello Sporting Club di Barcelona, José Francisco Cevallos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Redonda de Guayaquil parlando della notizia per cui Campana sarebbe in procinto di trasferirsi in Italia. Anche il Napoli si sarebbe interessato al calciatore con un’offerte di 5 milioni. “Non è stato deciso ancora nulla di concreto. Ci sono dei problemi che devono essere affrontati. Riteniamo importante che il ...

Chiara Ferragni e Fedez - conto salato dopo la serata a Ibizia. L’influencer commenta : “E Non c’era neanche la mia acqua” : Si sa, il momento del conto da pagare è sempre cruciale e può riservare sorprese. Ne sanno qualcosa Chiara Ferragni e Fedez, immortalati con le facce tra il perplesso e l’affranto mentre guardano lo scontrino appena presentatogli dal locale in cui hanno passato la serata assieme agli amici. La coppia si trova infatti in vacanza ad Ibiza con il piccolo Leone e molti volti noti dei social, tra cui lo youtuber Luis-Sal, e, tra gite in barca e ...

Daniele Dal Moro svela : “Non ho paura del giudizio”. C’entra Martina? : Daniele Dal Moro lancia un messaggio a Martina Nasoni dopo il Grande Fratello? Daniele Dal Moro ha postato un lungo sfogo su Instagram. L’ex protagonista del Grande Fratello continua ad essere al centro dell’attenzione anche dopo la fine del reality di Canale5. Il legame nato e finito con Martina Nasoni ha fatto palpitare il pubblico che continua a seguire incessantemente i due protagonisti del GF 16 sui social. Poche ore fa ...

Non c’è spazio per un governo con i Cinque Stelle : occorre la Sinistra : Ancora una volta, purtroppo, la realtà supera la fantasia. A quattro giorni dall’apertura della crisi di governo, nel giorno in cui Salvini, con l’ennesima mossa politicamente impeccabile, riapre la prospettiva di un’alleanza di centro-destra unita e allargata a Berlusconi (e che oggi gli darebbe probabilmente la maggioranza assoluta dei voti degli italiani), che cosa facciamo noi? Noi del centro-Sinistra, intendo? Non ...

Ragazzo eredita un vecchio garage del Nonno ma Non immagina cosa c’è dentro : Un Ragazzo, dopo la morte del nonno a cui era tanto legato, ha saputo di aver ereditato la sua vecchia casa e il suo garage. Quando è andato a vedere la casa ha notato che era in pessime condizioni e che aveva bisogno di tanta manutenzione e ristrutturazione e poi è entrato nel vecchio garage ma, a quel punto, si è trovato di fronte ad un vero tesoro. Il Ragazzo, infatti, non immaginava assolutamente che nel garage ci fossero tre auto ...

Arsenal – Non c’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco Non trova il cibo - quello che c’è lo fa restare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager Non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Roma, 9 ago. (AdnKronos) – "Non c'è nessun lavoro per un altro esecutivo". Lo ha assicurato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24.