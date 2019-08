Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia?

L’Italvolley batte 3-0 la Serbia e va alle Olimpiadi di Tokyo : Una settimana dopo l`Italia del volley festeggia un`altra magnifica impresa, firmata questa volta dagli azzurri di Gianlorenzo Blengini: qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per uno strano scherzo del destino a quasi dodici mesi di distanza dal ko subito nel Mondiale 2018, Giannelli e compagni si sono presi la rivincita sulla Serbia, dominandola 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), e soprattutto strappando il pass per la rassegna a cinque cerchi. ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Zaytsev - Juantorena e Giannelli i fari. Ci sono dei ballottaggi : L’Italia sta ancora festeggiando la pazzesca vittoria di ieri sera contro la Serbia, il 3-0 maturato al PalaFlorio di Bari ha permesso alla nostra Nazionale di Volley di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri sono stati perfetti nella partita più importante dell’anno, c’era tanta paura per la super sfida contro gli slavi e invece non c’è stata storia con un trionfo netto che è valso il ...

Volley - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia a Tokyo. Sarà un girone di ferro? : Quali saranno le avversarie dell’Italia di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale si è qualificata ai Giochi grazie alla schiacciante vittoria ottenuta ieri sera contro la Serbia e ora può già iniziare a pensare ai Giochi con un anno di anticipo, i ragazzi del CT Chicco Blengini vorranno provare a tornare sul podio dopo l’argento conquistato a Rio 2016 e cerchernano anche di sfatare il tabù dela medaglia ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 imponendosi nel quadrangolare andato in scena a Bari e culminato col trionfo sulla Serbia. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando gli slavi con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale del Giappone dal 24 luglio ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - già 4 sport di squadra qualificati per l’Italia! Si può migliorare il bottino di Londra e Rio : Procede a gonfie vele il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Italia negli sport di squadra. Sono già quattro i team che hanno staccato il pass per il Sol Levante: volley maschile e femminile, softball e pallanuoto maschile. Di fatto è già stato eguagliato il risultato delle ultime due edizioni: sia a Londra 2012 sia a Rio 2016 qualificammo infatti quattro compagini (in entrambi i casi le due selezioni di volley e ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : tutte le squadre qualificate - l’Italia stacca il pass : Sette squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Oltre al Giappone, già ammesso in qualità di Paese organizzatore, oggi ben sei Nazionali hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: i tornei preolimpici su base internazionale hanno infatti emesso i propri verdetti al termine di questo weekend. L’Italia festeggia dopo aver demolito la Serbia, la Polonia gioisce liquidando ...

Volley - Italia alle Olimpiadi per la 12^ volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per sfatare il tabù medaglia d’oro : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley maschile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno travolto la Serbia a Bari e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della dodicesima partecipazione consecutiva ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche gli azzurri del volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...