Preliminari Champions League – Clamorosa eliminazione del PSV | avanti Celtic e Olympiacos

Lozano fuori dalla Champions. Il Psv battuto dal Basilea ai Preliminari : Ai preliminari di Champions League, il Basilea batte il Psv 2-1 ribaltando il 3-2 del club olandese dell’andata. Il club svizzero passa dunque al turno successivo grazie alla somma dei gol fuori casa. A segnare i due gol della vittoria sono stati Comert (8′) e Van Wolfsvinkel (68′). Inutile ai fini del risultato il momentaneo pareggio di Bruma (23′). Hirving Lozano è fuori dalla prossima Champions League. Sostituito al ...

Risultati Champions League - il secondo turno dei Preliminari : dominio del Celtic - il programma completo : Risultati Champions League – Si torna subito in campo per il secondo turno del preliminari di Champions League, le prime partite hanno dato importanti indicazioni ed adesso la competizione entra sempre più nel vivo. Il programma è diviso in due giorni, si inizia martedì con due match interessanti che spiccano su tutti: gol e spettacolo tra Psv e Basilea, finisce con lo scoppiettante risultato di 3-2, colpo grosso in trasferta del ...

Basket - Champions League 2019-2020 : svelate le partecipanti. Sassari e Brindisi alla fase a gironi - Varese nei Preliminari : Sono state da poco rivelate le 48 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, la principale competizione europea sotto l’egida della FIBA. Saranno tre le formazioni impegnate nella competizione vinta pochi mesi fa dalla Segafredo Virtus Bologna, che non sarà tra queste, dato che è ormai destinata ad emigrare in EuroCup. Ci sono la Dinamo Sassari, che domani conoscerà il proprio destino ...