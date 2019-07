Ciclismo | per Thibaut Pinot lo stop sarà di venti giorni | confermata la lesione alla

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) La Groupama-FDJ, squadra del ciclista transalpino, ritiratosi nel corso della diciannovesima tappa dell’ultimo Tour de France, ha rilasciato attraverso i propri canali social, un aggiornamento circa le condizioni del francese: “Dopo gli odierni esami complementari ai quali è stato sottoposto, è stataladel vasto mediale della coscia sinistra, con un ematoma inter-aponeurotico, che necessitano di un riposo dall’attività sportiva di“. IL TWEET DELLA SQUADRA DIUpdate on @: additional medical tests confirmed a medial vastus muscle injury combined with an inter-fascial bruise. He will resume training in 20 days. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 30, 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina ...

Eurosport_IT : INCREDIBILE AL TOUR! ?? Tappa neutralizzata per grandine ???? Alaphilippe perde la Maglia Gialla, adesso è di… - jeanloupverdier : @simonesalvador per chi ama il ciclismo, le telecronache su @Eurosport_IT con Gregorio, Magrini e Belli sono (semplicemente) spettacolari. - medicoscrittore : @MassimoDiMaio75 @petosagan Ti intendi pure di ciclismo? Mannaggia, devo diventate interista per essere perfetto -