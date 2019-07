Torino | ecco i convocati per la gara di domani in Europa League

Juventus – De Ligt a Torino - i tifosi bianconeri pazzi per la sexy Annekee : ecco chi è la fidanzata dell’olandese [GALLERY] : Chi è Annekee Molenaar: la fidanzata di De Ligt che ha già fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi della Juventus Matthijs de Ligt è un giocatore della Juventus: il giovane calciatore olandese è arrivato ieri sera a Torino per sottoporsi oggi alle rituali visite mediche prima di firmare il contratto col club bianconero. Il 19enne di Leiderdrop ha portato con sè in Italia la sua dolce metà, la bella Annekee Molenaar. Ma chi è la ...

De Ligt Juventus - ora è fatta : ecco quando arriverà a Torino : DE Ligt Juventus- Ora è fatta davvero. De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come evidenziato da “Tuttosport“, Juventus e Ajax avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. 70 milioni di euro l’offerta juventina, offerta reputata all’altezza dalla compagine olandese. Detto […] More

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Installazione condizionatori Torino ecco a chi rivolgersi : Installare un condizionatore per combattere il caldo torinese in modo economico facendo un buon investimento sulla propria salute migliorando la

I massaggi sensuali a Torino vanno alla grande : ecco perché : I torinesi sono sempre più attenti alla sensualità e ad apprezzare i piaceri della vita. Sul fronte dei massaggi erotici

Torino - ecco come hanno votato i tuoi vicini. Il M5S lascia le periferie alla Lega - il ritorno del Pd : Le Europee a Torino segnano la fine della luna di miele tra i Cinquestelle e le periferie. Se ancora alle Politiche del marzo 2018 il Movimento qui rappresentato da Chiara Appendino poteva contare su qualche enclave di duri e puri, l’ultima tornata elettorale non lascia spazio ai dubbi: è la Lega il nuovo punto di riferimento di quei cittadini che ...

«X Factor 13» : ecco come assistere alle Audizioni a Torino : X Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaLa ricerca della nuova voce della canzone italiana è appena iniziata. Dopo l’ultimo casting di Milano, la tredicesima edizione di X Factor entra nel vivo e si prepara alla prima ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 Torino : ecco quando verranno messi in vendita i biglietti : Arrivano le prime informazioni riguardanti l’attesissima Finale Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico che, come ormai sappiamo, si disputerà al Pala Vela di Torino dal 5 all’8 dicembre, a dodici anni di distanza dall’ultima edizione italiana, andata in scena nel 2007. Tramite un comunicato infatti, gli organi responsabili ISU hanno annunciato le date della messa in vendita dei biglietti dell’evento. Stando a quanto ...