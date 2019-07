Duncan James presenta il nuovo fidanzato Riccardo Resi | “Mi rende orgoglioso di essere

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2019) L'ex cantante dei Blue annuncia ilfidanzamento con Rodrigo, filmaker e fotografo brasiliano trapiantato in Belgio. Ma la notizia è un suo commento successivo, in cui ringrazia per l'enorme ritorno d'affetto dei fan: "Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out".

