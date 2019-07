Bloccata tv pirata «ZSAT» | riproduceva illegalmente intero palinsesto Sky

Palermo : Bloccata tv pirata "Zsat" - riproduceva intero palinsesto di Sky (2) : (AdnKronos) - Nella stanza da letto dell´indagato, è stata puntualmente rinvenuta la "Sorgente" dell´Iptv pirata ZSat, composta da 57 decoder di Sky Italia, collegati ad apparati per la ritrasmissione sulla rete internet, per un giro di clienti finali stimato in circa 11.000 persone in tutta Italia.