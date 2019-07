Terremoto Atene oggi | magnitudo e danni | le ultime notizie in diretta

termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2019), leinLa Grecia, come l’Italia, nell’ultimo periodo sono stati spesso soggetti a forte scosse diè stata la volta didove è stato avvertita una scossa di5,1 che pur non causando graviha fortemente spaventato la popolazione., l’epicentro L’epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a nord-ovest della città di. Oltre alla Capitale sono tante le città dove si è avvertito il. Il forte spavento ha indotto molti cittadini a scendere per per strada. Non sono stati registrati gravisebbene in alcune zone siano intervenuti problemi di telecomunicazioni. Oltre ai disagi derivanti da linee telefoniche e telecomunicazioni, in alcune zone ci sono stati brevi blackout. Nessun ordine di evacuazione dalle autorità ...

Agenzia_Ansa : Forte scossa di #terremoto ad #Atene, gente in strada - SkyTG24 : Terremoto in Grecia, scossa 5.1 vicino ad Atene - repubblica : ?? #Atene, scossa di #terremoto del 5,3: abitanti in strada -