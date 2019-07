Calciomercato Inter | Lautaro Martinez si sbilancia | “Il mio futuro?” | l’argentino

Calciomercato Inter NEWS/ Darmian per la fascia - Dzeko si riapre? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Idea Darmian per la fascia mentre si accelera per Dzeko, ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Calciomercato - le trattative : l’Inter si fionda su Rebic - definiti gli ultimi dettagli per De Rossi al Boca : Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative in Serie A e non solo. L’Inter continua la ricerca ad un attaccante di primo livello da consegnare ad Antonio Conte ma la trattativa con Lukaku è ancora in una fase di stallo. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato a scaldarsi il nome di Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del ...

Calciomercato Juventus : il piano velenoso di Paratici contro l’Inter : Calciomercato Juventus: Paratici prepara uno scherzo velenoso all’Inter Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, che cita come fonte le informazioni raccolte da Sportmediaset, ci sarebbe in atto una vera e propria guerra strategica tra la Juventus e l’Inter per ricoprire il posto di centravanti attualmente vuoto per entrambe le società. Paratici starebbe provando a mettere in […] More

Calciomercato : Cavani sarebbe la prima alternativa dell'Inter se saltasse Lukaku : L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe espresso alla società il desiderio di avere con sé Lukaku, attualmente in forze al Manchester United. Tuttavia, i dirigenti del club milanese non vorrebbero spendere gli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto non più di 78 milioni comprensivi di bonus. Sullo sfondo, intanto, starebbe emergendo il nome di Cavani ...

Calciomercato giovedì 18 luglio : Juve - UFFICIALE De Ligt. Inter - stop Lukaku : assalto a Cavani : Calciomercato 18 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 18 luglio. JuveNTUS– UFFICIALE De Ligt, la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo del centrale olandese, il quale potrebbe essere presentato alla stampa nel corso dei prossimi giorni. Super contratto e via alla nuova avventura in bianconero. Fatta anche per Perin al Benfica. Inter– Come evidenziato […] L'articolo Calciomercato giovedì 18 luglio: ...

Calciomercato Inter - parola agli ex : le opinioni di Bergomi - Ferri - Bagni - Boninsegna e Berti su Lukaku : Calciomercato Inter – Romelu Lukaku è un obiettivo concreto dell’Inter. Il Manchester United continua a sparare alto: 83 milioni per il cartellino del centravanti belga. Una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere (i nerazzurri sono fermi a 60). La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a cinque ex nerazzurri, a partire da Beppe Bergomi: “La questione del prezzo è relativa, negli ultimi anni le quotazioni ...

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Calciomercato Inter - rinnovo in vista per Lautaro mentre Icardi resta in uscita : L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, ...

Calciomercato mercoledì 17 luglio : visite mediche De Ligt - poi l’ufficialità! Lukaku-Inter - è fatta : Calciomercato 17 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi 17 luglio. JUVENTUS– De Ligt è arrivato a Torino nella serata di ieri. Oggi le visite mediche al J Medical, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il giocatore sarà presentato alla stampa nella giornata di domani. INTER– Come rivelato da alcune fonti spagnole, l’Inter e […] L'articolo Calciomercato mercoledì 17 luglio: visite mediche De Ligt, poi ...

Calciomercato Inter - per i bookies spuntano anche i nerazzurri per Bale : E’ uno dei pezzi pregiati del mercato, e probabilmente il suo nome verrà nominato parecchie volte fino alla chiusura dello stesso. Il Real Madrid vorrebbe cedere Gareth Bale per fare casa e puntare Paul Pogba, ma il gallese vuole rimanere in Spagna a giocarsi le sue chance: fissato il prezzo, 70 milioni. In attesa di capire quale sarà il futuro dell’ala ex Tottenham, i bookies iniziano a dire la loro: gli analisti Snai per il ...

Calciomercato Crotone : possibile interesse per De Hende e Palmiero (RUMORS) : È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione del Crotone con la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila Crotonese. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico ...