Adl a Kiss Kiss Napoli | “Dopo una gran difesa | servono i gol | preparatevi”

(Di martedì 16 luglio 2019) Aurelio De Laurentiis é intervenuto a Radioinsieme con Vittorio Sgarbi. Ha risposto al alcune domande relative a probabili nomi in entrata per il. Le sue parole : «Se voglio comprare qualcun’altro oltre James? Le carte in tavola cambiano da un momento all’altro. Preparaciamoci ad un mese di agosto scoppiettante. Pepè? Ho fatto unadissima, ora serve qualcuno che faccia tanti gol. Milik è unde attaccante perchè segna tanto senza segnare rigori» Sarà la settimana di Rog al Cagliari e l’arrivo di Elmas? “Vero” Leggi anche : Programmi in Tv stasera – 16.07.2019 – Repubblica – Ancelotti aspetta il nuovo rinforzo all’hotel Rosatti: Rog in partenza L’ex medico della Roma: “Manolas impeccabile dal punto di vista umano e professionale, non deluderà: ecco perché ha scelto” ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano ...

