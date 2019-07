Basket femminile | Universiadi 2019 | la finale sarà tra Australia e Stati Uniti

oasport

L'ultimo atto del torneo dialledi Napoli vedrà protagoniste. Lene hanno sconfitto in semiil Portogallo per 56-49 al termine di una partita che si è decisa nell'ultimo quarto, chiuso con un parziale di 20-9 in favore delle Aussie. Le americane, invece, hanno superato il Giappone per 89-84. Match ad altissimo punteggio e anche questo che si è deciso negli ultimi dieci minuti, con gli USA che hanno realizzato il parziale vincente di 19-11. Questo il riepilogo dei risultati SEMIFINALI-Portogallo 56-49 Usa-Giappone 89-84 TABELLONE 5°-8° POSTO Cina Taipei-Rep.Ceca 83-57 Russia-Cina 73-64

