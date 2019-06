Sea Watch forza il blocco | il capitano | «Entriamo a Lampedusa | naufraghi allo stremo»

Sea Watch : «Entriamo a Lampedusa». Motovedetta della Finanza intima l'alt. Salvini : «Non scenderanno» : «Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», così la comandante della Sea...

Da Lerner alla Boldrini : l'esultanza per la Sea Watch "fuorilegge" : Angelo Scarano Lerner, Bolrdini, sinistra e Pd esultano per la mossa della "capitana" della Sea Watch che ha forzato il blocco imposto dal Viminale La sinistra è già a bordo della Sea Watch. Dopo l'annuncio della "capitana" che ha forzato il blocco voluto dal Viminale, i "buonisti" esultano approvando la mossa della ong che si sta dirgendo verso Lampedusa ignorando i divieti sull'ingresso nelle nostre acque territoriali. Il primo a ...

Sea Watch 3 - Giorgia Meloni durissima : "Arrestateli tutti. E poi affondare la nave" : "E ora affondiamo la Sea Watch". Giorgia Meloni commenta così la notizia del tentativo della comandante di forzare il blocco ed entrare nel porto di Lampedusa. "Contro la volontà del governo italiano la Sea Watch vìola i nostri confini ed entra nelle acque territoriali italiane per portare gli immig

Matteo Salvini a valanga : "Mi sono rotto le palle dell'Europa e Sea Watch - non sbarca nessuno" : La Sea Watch 3 forza il blocco navale ed entra in acque italiane, verso il porto di Lampedusa. Un atto di guerra all'Italia, uno sfregio in barba alle nostre leggi, quello della ong tedesca battente bandiera italiana. E a stretto giro di posta, Matteo Salvini, risponde con una durissima diretta Face

"È una sbruffoncella che fa politica" : Salvini attacca la capitana di Sea Watch : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Matteo Salvini ha appena saputo che Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, forzerà il blocco ed approderà a Lampedusa con i 42 migranti che sono a bordo della nave, in attesa di un porto, da 14 giorni. È una scelta che il ...

Sea Watch 3 forza il blocco : "Entriamoa Lampedusa" | Salvini : "Non autorizzo - schiero la forza pubblica" : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Sea Watch entra nelle acque territoriali italiane : Dopo una notte di riflessione, il capitano della nave ong Sea Watch 3, Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco ed è entrata nelle acque territoriali italiane dirigendosi verso Lampedusa. Dopo 14 giorni di navigazione attorno all’isola, in attesa che il governo italiano autorizzasse l’attracco

