Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Vitali appesantita Da una palla al piede che è il debito pubblico che cresce in interrottamente da 51 anni sono le parole del Presidente dell’abi Antonio patuelli all’ansa sottolineando che lo spread è una tassa occulta per tutela di vita degli italiani derivava dalla scarsa fiducia dei mercati internazionali verso la Repubblica Italiana è verso ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Unione Europea agli stati trovare una soluzione sulla Sea Watch pur apprezzando il fatto che l’Italia abbia proceduto evacuazione di un numero di persone della Sea Watch 3 per ragioni mediche La Commissione Europea fa appello agli Stati membri per trovare una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo lo afferma una portavoce parlando ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in Roberta Frascarelli io pensiamo che l’Italia rispetto in modo sostanziale le regole di bilancio europei sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea Così il ministro dell’economia Giovanni Tria tornando al seminario di economia internazionale di Villa Mondragone non vedo ostacoli per un accordo con l’Unione Europea ha raggiunto l’Italia ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi - Tria "Noi rispettiamo le regole" - 25 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'economia Tria sulla procedura d'infrazione: "Noi rispettiamo le regole", 25 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nuovo colpo alla Ndrangheta in Emilia Romagna la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione storica mente Aia grande aracri di Cutro sono anche in corso centinaio di perquisizioni in tutta italia nei confronti di soggetti che pur non essendo destinatari della misura ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli L’Italia sarà la sede delle Olimpiadi Invernali 2026 vincono Milano a Cortina sogno Olimpico per l’Italia Gioia esultanza per la delegazione italiana e subito si alza il collo in Italia l’Italia tornerà così ad organizzare un’edizione delle Olimpiadi 20 anni dopo giochi invernali di Torino 2006 l’ha copiata milano-cortina ottenuto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Trump "Iran? Non mi serve Congresso" - 25 giugno - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Donald Trump torna a parlare del probabile attacco nei confronti dell'Iran: le sue parole, 25 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio oltre 300 agenti sono entrati in azione in diverse città dell’Emilia Romagna per un operazione contro la Ndrangheta la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche e da tempo operano nella regione che sono storicamente legate ai grande aracri di Cutro tra i destinatari delle misure ...

Anticipo TFR e TFS : statali-privati - Ultime Notizie su abolizione : Anticipo TFR e TFS: statali-privati, ultime notizie su abolizione Le ultime notizie su Anticipo Tfr e Tfs per chi va in pensione con Quota 100 risalgono a qualche mese fa. Sembrava tutto fatto, come scritto anche nell’ultimo Decreto Fiscale, ma alla fine non se n’è più parlato. Tutto è caduto in una coltre di silenzio. Si attendono ancora buone notizie, certo, ma le recenti criticità che non fanno dormire al nostro Paese sonni tranquilli non ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Blitz anti 'ndrangheta in Emilia - 25 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Numerosi arresti e perquisizioni contro la 'ndrangheta sono in corso dall'alba di oggi in Emilia Romagna, 25 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco vita studio ore decisive per sventare la procedura di infrazione Europea per la vita stessa del governo stasera vertice Palazzo Chigi su autostrade sull’autonomia poi a te sono incontro decisivo sui conti pubblici in vista del Consiglio dei Ministri domani il collegio dei commissari americano fra Intanto oggi il punto sulla situazione dell’Italia ma ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 07 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla Gabriella Luigi in studio tensione nel governo sulla manovra e sulle tasse alla vigilia della stretta con l’Unione Europea flat Tax da almeno 15 miliardi che sono gli ho trovati non è un capriccio della Lega a Bruxelles si mettono l’anima in pace non esagerino con infrazione tanto la faccio comunque Bada parole di Salvini Di Maio scettico ...